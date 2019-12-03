Складское здание загорелось во время вчерашнего дождя в Кату

Специалисты пока не установили причину возгорания в складском здании на Phra Phuket Kaew Rd. в Кату.

Новости Пхукета

3 Декабря 2019, 10:17 AM

Борьба с огнем на складе строительного оборудования заняла больше часа. Фото: Полиция Кату

Пожарные получили сообщение о пожаре в Кату около 17:30 понедельника, 2 декабря. Пожар произошел в складском здании, расположенном на подъезде к супермаркету Tesco Lotus Extra.

Как подтвердил подполковник Ноппарут Суккри из полиции Кату, борьба с огнем заняла больше часа. Ликвидировать пожар удалось только к 18:45. В результате происшествия никто не пострадал, на соседние постройки огонь не распространился.

«Установить причину пожара и оценить нанесенный пламенем ущерб еще только предстоит установить», – заявил подполковник Суккри.

Отметим, что тушить пожар пришлось под проливным дождем. При этом сами по себе осадки оказались недостаточно сильными, чтобы погасить пламя.





