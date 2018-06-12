Скиммера из Украины арестовали в Таиланде

Проживавший на Пхукете украинец был арестован в провинции Краби за мошенничество с банковским картами.

12 Июня 2018 16:07:04

Арест украинца Олександра Вольвача был произведен полицией Краби в воскресенье, 10 июня, о чем публично объявил на следующий день шеф правоохранительных органов этой провинции генерал-майор Бутхави Торакса. Аресту 38-летнего Вольвача был посвящен сюжет на третьем канале тайского телевидения (Ch 3 News).

Как говорится в сюжете Ch 3 News, украинец был арестован после того, как его опознали снимающим деньги в одном из банкоматов Краби. При этом изначальную наводку на иностранца полицейским предоставил головной офис банка Siam Commercial Bank, служба безопасности которого способствовала поиску и аресту мужчины. Об этом журналистам рассказал генерал-майор Торакса.

После ареста полиция провела обыск на вилле иностранца в пхукетском жилом комплексе Ananda Lake View. Там оперативники обнаружили 50 клонированных банковских карт (полиция назвала их поддельными), а также технику для незаконного получения информации с карт и записи данных на карты. Вместе с этими уликами были изъяты 7 тыс. бат и чуть более 500 долл. наличными.

Полиция полагает, что Вольвач занимался скиммингом и хищением средств с чужих банковских счетов вместе с двумя сообщниками. В Таиланд преступная группа приехала около четырех лет назад и за это время успела похитить около 18 млн бат, которые были вложены в покупку двух объектов недвижимости.

Как заявил генерал-майор Токаркса, злоумышленники устанавливали на банкоматы компактные сканирующие устройства, а вводимые владельцами карт пин-коды узнавали при помощи видеокамер.

«Эти устройства устанавливались на банкоматы по всем Пхукету», – заявил шеф провинции Краби.

Вольвачу были предъявлены обвинения по ряду статей о мошенничестве с банковскими картами. О задержании его сообщников полиция пока не сообщала.