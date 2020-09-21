Скандинавы заинтересовались долгосрочными туристическими визами в Таиланд

Одобренная кабмином новая специальная туристическая виза (STV), позволяющая находиться в Таиланде до 270 дней, сразу оказалась интересна потенциальным зимовщикам из скандинавских стран. С соответствующим заявлением выступила госпожа Пияпат Субан На-Аюдхая, возглавляющая компанию Thailand Longstay Company, созданную властями в начале 2000-х годов для привлечения пенсионеров и популяризации отдыха в Таиланде. Впрочем, авиарейсов для заинтересовавшихся пока нет.

Новости Пхукета

21 Сентября 2020, 03:32 PM

На Пхукете прошло совещание с участием главы Thailand Longstay Company. Фото: PR Phuket

Как указала госпожа Субан На-Аюдхая, ее структура получила запросы от свыше 10 тыс. граждан скандинавских стран, заинтересованных в посещении Таиланда по новой визе. Это заявление глава Thailand Longstay Company сделала на встрече с официальными лицами Пхукета, прошедшей 18 сентября в Angsana Laguna Phuket.

Со стороны Пхукета участие в мероприятии принимали вице-губернатор Пхичет Панапхонг, представитель Туристического управления Таиланда (ТАТ) Сомпхатсорн Раман, глава пхукетской полиции генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири, пхукетский палад (старший сотрудник провинциальной администрации) Викром Чатри и представители ассоциаций туристического бизнеса, сообщает PR-служба пхукетской администрации.

«В норме многие из них [скандинавских зимовщиков] отправлялись в Италию или Испанию, но в этих странах по-прежнему циркулирует коронавирус. Так что это может быть хорошей возможностью, чтобы Таиланд принял данных туристов», – заявила госпожа Субан На-Аюдхая.

Глава Thailand Longstay Company подчеркнула, что прием зарубежных туристов требует координации усилий всех вовлеченных игроков, начиная от полиции и заканчивая частными компаниями.

По словам госпожи Субан На-Аюдхая, претендовать на долгосрочную туристическую визу смогут только иностранцы, планирующие пробыть в Таиланде более месяца.

«Туристы должны провести 14 дней в центрах альтернативного карантина ASQ или ALSQ и сдать несколько тестов на COVID, прежде чем перемещаться по провинциям. Туристы также должны согласиться оплатить отель на период карантина и указать, в каких отелях будут жить после карантинного периода. Также необходима будет медицинская страховка от COVID-19 с покрытием не менее 100 тыс. долл.», – повторила госпожа Субан На-Аюдхая некоторые из базовых требований к туристам.

«Ключевой вопрос сейчас – распространение информации среди тайских граждан и создание у них уверенности в качестве мер, установленных для приема туристов», – добавила она.

По-прежнему остается открытым вопрос о том, как иностранные туристы будут прибывать в Таиланд. По словам главы Thailand Longstay Company, Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) установил, что иностранцы смогут прилетать лишь чартерными рейсами с числом пассажиров на борту не более 120 человек. При этом то же ведомство одобрило лишь три рейса в месяц, что ограничивает объем прибытий максимальной планкой в 360 человек ежемесячно. Очевидно, что об удовлетворении запроса 10 тыс. скандинавских туристов речи не идет.

«Все нужно делать постепенно и с вниманием к чувствам местного населения», – заяила госпожа Субан На-Аюдхая.

Также пока что неизвестно, насколько активно может быть задействован в приеме туристов Пхукет. Власти страны до сих пор не открыли островной аэропорт для международных рейсов, а статус отелей ALSQ имеют лишь два заведения: Trisara и Anantara. Впрочем, это согласно официальному сайту, где указываются такие заведения. Вице-губернатор Пхичет Панапхонг в ходе встречи 18 сентября заявил, что одобрены четыре отеля. Однако названия двух новых ALSQ чиновник не озвучил.

«В настоящий момент 78 отелей зарегистрировались на получение статуса центров альтернативного государственного карантина, но пока что выполнили все требования и были одобрены лишь четыре», – заявил вице-губернатор.

Ранее глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу также говорил о четырех заведениях, но пояснял, что два из них одобрены всеми инстанциями, а два одобрены лишь на местном уровне и ждут окончательного вердикта CCSA. При этом некоторые из претендентов подали свои заявки еще в конце июля.

Стоит добавить, что вице-губернатор Панапхонг также воспользовался возможностью «укрепить уверенность» местных жителей в том, что открытие Пхукета для иностранцев будет безопасным.

«Правительство Пхукета работает тщательно и аккуратно, рассматривая безопасность людей как приоритет. И у отелей [где будут размещаться иностранцы], будет дежурить полиция на случай, если кто-то из туристов вздумает покинуть территорию во время карантина», – заявил вице-губернатор.