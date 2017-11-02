Skal приглашает на один вечер вернуться в эпоху хиппи

Назад в шестидесятые? Легко! Именно эту тему Skal выбрала для благотворительного вечера этого года.

5 Ноября 2017 13:00:00

Шестидесятые годы XX столетия были временем больших перемен: первый полет человека в космос, холодная война, провозглашение независимости тремя десятками стран и, конечно же, расцвет субкультуры хиппи. Именно к последнему событию решило обратиться пхукетское отделение ассоциации Skal, когда выбирало тему ежегодного благотворительного вечера. Перенестись в эпоху «детей цветов» можно будет в субботу, 25 ноября, в Hilton Phuket Arcadia Resort.

Вечер откроется коктейлями в 19:00 и продолжится до полуночи. Развлекательная программа будет, как и в прежние годы, насыщенной. Так перед участниками выступят школьный коллектив народного тайского танцы учащихся Baan Tha Kaow School на острове Яо-Ной и танцоры Phuket Skаl Dancers, шоу которых будет развивать основную тему вечера.

Одним из главных событий мероприятия обещает стать конкурс костюмов, так что жилетки с «пацификами», сарафаны, винтажные джинсы, бусы и «фенечки» будут более чем уместны. Хотя если ограничиться просто цветком за ухом, то никто, разумеется, не осудит: внутренний хиппи у каждого свой.

Об ужине для гостей позаботятся повара Hilton, а о напитках – спонсоры мероприятия. При этом напитки будут подаваться в формате free flow в течение всего вечера.

Также гостей ждут лотерея с ценными призами и сразу два аукциона: безмолвный и классический. Подробную информацию о разыгрываемых лотах и подарках организаторы обещают опубликовать на странице facebook.com/SkalPhuket. При этом желающие пожертвовать приз от своего имени еще успевают это сделать: заявки принимаются по электронной почте rewards@wotzonrewards.com. Нововведением этого года станет возможность принять участие в аукционе дистанционно, чтобы внести свой вклад в сбор средств для нуждающихся смогли и те, кто не сумеет придти в Hilton.

В этом году бенефициарами мероприятия выступят сразу несколько фондов. Первый из них – Pimali Foundation, поддерживающий детей и подростков из незащищенных слоев общества, которым фонд помогает с получением образования и трудоустройством в отельной отрасли.

Второй бенефициар – фонд Pascal Frei Charity Fund, опекающий школу Baan Tha Kaow School на острове Яо-Ной. К примеру, предыдущие благотворительные инициативы позволили построить в школе новую столовую.

Также часть собранных средств будет передана в образовательный фонд Международного женского клуба Пхукета (PIWC). Под патронажем этой организации находятся около 200 детей разного возраста, которым PIWC помогает получить образование. Всего же с момента создания клуб выдал более 700 образовательных стипендий.

Взнос за участие в благотворительном вечере 25 ноября составляет 3500 бат в день события и 2750 бат при предварительном бронировании на phuketticketmaster.com. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте contact@skalphuket.org. Кроме того, члены Skal проводят ежемесячные встречи на Пхукете, каждый раз выбирая новое место с приятной атмосферой.

Газета The Phuket News является информационным спонсором благотворительного вечера Skal.