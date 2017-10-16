SKAL Phuket представляет - FLOWER POWER
Дата/Время начала:
25 Ноября 2017 19:00:00
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25 Ноября 2017 22:00:00
Отделение SKAL International по Пхукету и южному Таиланду приглашает всех желающих на ежегодный благотворительный ужин, который пройдет в Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa в Кароне. Начало в 19:00. Билеты доступны в предварительной продаже (2750 бат) и непосредственно на мероприятии (3500 бат). В стоимость включен приветственный напиток и напитки без ограничений в течение мероприятия. Заказ билетов на phuketticketmaster.com.