SKAL Phuket представляет - FLOWER POWER Дата/Время начала: 25 Ноября 2017 19:00:00 - 25 Ноября 2017 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Отделение SKAL International по Пхукету и южному Таиланду приглашает всех желающих на ежегодный благотворительный ужин, который пройдет в Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa в Кароне. Начало в 19:00. Билеты доступны в предварительной продаже (2750 бат) и непосредственно на мероприятии (3500 бат). В стоимость включен приветственный напиток и напитки без ограничений в течение мероприятия. Заказ билетов на phuketticketmaster.com. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Кевин Раутенбах - вице-президент SKAL Phuket Адрес : Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт