Ситуацию с запасами воды на Пхукете обсудили с министром внутренних дел

На Пхукете не ощущается дефицита пресной воды, однако жителям острова все же следует следить за развитием ситуации. Соответствующее заявление было сделано в ходе отдельного совещания в администрации провинции, к которому в режиме видеоконференции подключился глава Министерства внутренних дел и Департамента чрезвычайных ситуаций Анупонг Паоджинда. Также по видеосвязи генерал Паоджинда выслушал руководителей всех других провинций страны.

Новости Пхукета

30 Января 2020, 11:15 AM

На Пхукете прошло очередное совещание с участием губернатора, посвященное ситуации с запасами пресной воды. Фото: Phuket PR Department

В ходе видеоконференции генерал отдал губернаторам распоряжение принять активные шаги с целью не допустить дефицита пресной воды в своих зона ответственности. Господин Паоджинда напомнил, что Министерство внутренних дел еще несколько месяцев назад поручило глава провинций найти дополнительные источники пресной воды и сформировать запасы для обеспечения потребностей населения. Само же Министерство внутренних дел предоставило автоцистерны для снабжения жителей самых проблемных районов и выделило средства на топливо для них.

«Я хочу, чтобы ответственные лица поставили себе в качестве первого приоритета обеспечение водой домохозяйств, а следом – обеспечение фермерских нужд. Также я обращаюсь ко всем с призывом максимально экономить воду. Я верю, что объединенным усилиями мы сможем сделать так, что нам хватит воды до наступления сезона дождей в мае», – заявил генерал Паоджинда.

После видеоконференции PR-служба администрации Пхукета выпустила пресс-релиз, в котором был приведен прогноз Метеорологического департамента Таиланда (TMD), ожидающего, что дождей в январе-мае будет меньше нормы по всей стране. Также там были указаны текущие запасы трех главных водохранилищ.

«В настоящий момент водохранилище Банг-Вад заполнено на 24,4% от полного объема (2,49 млн кубометров, запас на 74 дня). Озеро Банг-Ньеу-Дам заполнено на 5% (0,41 млн кубометров). Озеро Кхлонг-Кратха заполнено на 41,1% (1,77 млн кубометров, запас на 111 дней», – говорится в сообщении PR-службы.

В офисе губернатора отметили, что соответствующие цифры были озвучены на совещании, в котором по видеосвязи принимал участие генерал Паоджинда. При этом в сообщении PR-службы отсутствует какое-либо упоминание предыдущих заявлений главы местного отделения Управления водоснабжения (PWA) Грайсорна Мохамада, который ранее прямо заявил, что имеющихся в водохранилищах запасов недостаточно для обеспечения потребностей острова. Также господин Мохамад подтвердил, что в ряде районов острова водоснабжение уже сокращено, а в будущем ожидаются и другие сокращения. Не упомянут в сообщении PR-службы и тот факт, что водохранилище Банг-Ньеу-Дам еще с ноября не поставляет воду в распределительную сеть по причине низких запасов.

При этом PR-служба отметила, что «администрация Пхукета организовала комитет для контроля за ситуацией с водой и отдала местным властям распоряжение провести подготовительную работу и определить территории, где будет ощущаться нехватка воды».

«Пхукетский офис PWA также получил распоряжение найти частные источники воды для обеспечения потребностей районов, где будут наблюдаться перебои. Также PWA работает над другими проектами, включая прокладку новых магистральных линий водоснабжение, перекачку воды из одногоисточника в основные водохранилища и организацию двух новых водохранилищ», – сообщила PR-служба, не уточняя, о каком «одном источнике» и «двух новых водохранилищах» идет речь.