Ситуация в Кашмире сбила график рейсов на Пхукет из городов России

Международный аэропорт Пхукета готовит дополнительные места для размещения пассажиров, а также дополнительный персонал для оказания им помощи в связи с отменами и задержками рейсов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Тем временем закрытие воздушного пространства уже привело к переносу ряда рейсов российских перевозчиков.

Новости Пхукета

28 Февраля 2019, 01:10 PM

Закрытие воздушного пространства Пакистана заставило AzurAir скорректировать ряд чартерных рейсов. Фото: Alec Wilson / Wikimedia Commons

Пресс-релиз с информацией о том, что аэропорт Пхукета готовится к возможным проблемам из-за закрытия воздушного пространства Пакистана, был выпущен 28 февраля. При этом закрыто воздушное пространство было еще вчера вечером, в результате чего как минимум один самолет не смог совершить запланированный рейс.

«Дополнительные места для размещения пассажиров готовятся на четвертом этаже терминала международных рейсов», – приводятся в пресс-релизе слова генерального менеджера аэропорта Тхани Чуангчу.

Закрытие воздушного пространства привело задержке выполнения нескольких рейсов российских авиакомпаний. Во всех случаях речь идет о лайнерах, которые должны сперва доставить на Пхукет одних пассажиров, а затем через короткий промежуток времени вернуться в Россию с другими. Скорректированы были следующие рейсы.

27 февраля:

Аэрофлот. SU 278 / 279. Москва (Шереметьево) – Пхукет – Москва (Шереметьево).

28 февраля:

I Fly. F7 9557 / 9558. Москва (Внуково) – Пхукет – Москва (Внуково).

AzurAir. ZF 9633 / 9634. Екатеринбург (Кольцово) – Пхукет – Екатеринбург (Кольцово).

AzurAir. ZF 7733 / 7734. Москва (Внуково) – Пхукет – Москва (Внуково).

AzurAir ZF 5231 / 7834. Нижний Новгород (Стригино) – Пхукет – Санкт-Петербург (Пулково).

Получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии 1722 и в справочной службе аэропорта Пхукета по телефонам 076-351666 и 076-351801. Онлайн-табло пхукетского аэропорта доступно здесь.