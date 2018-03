Ситуация со спасателями на Пхукете вышла на международный уровень Международная ассоциация ISLA призвала власти США проинформировать своих туристов о том, что на пляжах Пхукет официально нет ни одного спасателя. Новости Пхукета 24 Марта 2018 12:00:00 Фото: The Phuket News Пляжный кризис на Пхукете вышел на новый уровень – на этот раз международный. Ассоциация спасения на водах ISLA, являющаяся одной из самых авторитетных организаций в этой сфере, обратилась к властям США с запросом о выпуске «предупреждения третьего уровня» для планирующих посетить Пхукет американцев, обосновав это тем, что провинция не может обеспечить безопасность отдыхающих. Копия резолюции ISLA с соответствующим запросом есть в распоряжении редакции. Предупреждение третьего уровня – это рекомендация пересмотреть планируемую поездку ввиду «серьезной угрозы безопасности». Выше в списке находится только четвертый уровень – прямое указание не посещать то или иное место. В резолюции ISLA говорится, что «предупреждение третьего уровня должно оставаться в силе до тех пор, пока имеющийся на острове коллектив международно сертифицированных спасателей не получит полного финансирования, не будет приведен в рабочий режим и не сможет обеспечивать безопасность на водах по международным стандартам». Руководящий совет ISLA полагает, что сейчас Пхукет не способен гарантировать туристам безопасность на воде. Выигравшая тендер компания-подрядчик так и не предоставила лайфгардов, а дежурящих сейчас на пляже добровольцев уже попросили покинуть побережье. «ISLA – крупнейшая и самая уважаемая организация по спасению на водах – настаивает, чтобы Государственный департамент США выпустил официальное предупреждение для американских туристов ввиду отсутствия квалифицированных лайфгардов на пляжах Пхукета», – подтвердил Дарен Дженнер, специалист ISLA, живущий и работающий на острове. Серьезные проблемы с безопасностью на водах возникли на Пхукете с 1 октября прошлого года, когда административная организация провинции (OrBorJor) и компания Phuket Lifeguard Service (PLS) не смогли заключить новый контракт на обеспечение дежурства спасателей на пляжах. Основанием для прекращения сотрудничества стало решение OrBorJor в очередной раз сократить бюджет на оплату работы лайфгардов. С октября 2017 года по настоящий момент безопасность туристов на пляжах обеспечивали спасатели-добровольцы и лайфгарды, подписавшие отдельные договоры с местными муниципалитетами. Однако 28 февраля стало известно, что OrBorJor заключили новый контракт на централизованную организацию процесса. Подрядчиком стала бангкокская компания Laikhum Co Ltd.. которая по контракту должна обеспечить наличие спасателей на пляжах с 1 марта и по 30 сентября. Глава OrBorJor Пхукета до сих пор не прокомментировал выбор подрядчика. По этой причине пока неизвестно, почему в контракт не был включен октябрь, когда волны и отбойные течения по-прежнему сильны. Также нет ответа на вопрос, когда именно спасатели Laikhum появятся на пляжах. По состоянию на 21 марта их на пхукетском побережье не было, притом что военные еще 6 марта посетили Камалу и сообщили дежурившим там лайфгардам-волонтерам о том, что им больше не нужно находиться на пляже, поскольку теперь за безопасность отвечает Laikhum. В беседе с «Новостям Пхукета» господин Дженнер рассказал, что Laikhum ранее в течение года отвечала за безопасность пляжей (до того, как ее сменила PLS) и зарекомендовала себя в глазах лайфгардов не лучшим образом. «Компания Laikhum, которая, как сообщается, выиграла тендер на семимесячный контракт, ранее занималась этой услуги на Пхукете, но только в течение одного года. Контракт с ней был разорван на основании предполагаемого неэффективного управления финансовыми средствами. Обвинения звучали с обеих сторон, но бесчисленное количество спасателей сообщало о постоянных задержках зарплаты», – заявил Дарен Дженнер. «Ситуация на пхукетских пляжах значительно изменилась с тех дней, когда у Laikhum был предыдущий контракт на Пхукете. Турпоток и число туристов на пляжах выросли вдвое, но количество прописанных в новом контракте спасателей (98 человек) осталось на том же уровне, что и семь лет назад. Это прискорбно мало для нынешнего числа отдыхающих на пляжах. Вдобавок, сейчас значительно вырос турпоток в сезон муссонов, когда океан намного более опасен», – добавил спасатель. Как отметил Дарен Дженнер, сейчас на Пхукете имеется более 200 спасателей, прошедших подготовку по международным стандартам, однако работать с Laikhum они не готовы, поскольку «уже имеют обязательства перед другой кампанией». «Сейчас у Laikhum нет сертифицированных спасателей, которые хотели бы работать с ней. И с учетом предыдущего опыта работы с Laikhum маловероятно, что это изменится», – заявил господин Дженнер. «Говоря совсем просто, компетентных лайфгардов, имеющих навыки для спасения людей в опасных водах Пхукета, нельзя создать из воздуха по щелчку пальцев. Этот эксперимент уже провалился в 2017 году, когда по распоряжению губернатора были созданы команды по обеспечению безопасности пляжей, которые состояли из персонала без необходимой подготовки и в итоги сами оказывались теми, кого нужно было спасать», – добавил специалист ISLA. По словам господина Дженнера, лайфгарды хотели бы работать с местной компанией Baan Natacha Co Ltd, которая разработала собственный план по комплексному обеспечению безопасности пляжей по более высоким стандартам, нежели существовавшие ранее. Однако в бюджет OrBorJor этот проект не вписывается и для его реализации нужно дополнительное финансирование. Напомним, что еще в январе прошлого года – за несколько месяцев до начала пляжного кризиса – глава ISLA Генри Рейс официально обратился к премьер-министру Праюту Чан-Оче с письмом, в котором призвал премьера принять экстренные меры по поддержке пхукетских спасателей. Следом на Пхукет прибыл Тханасак Патимапрагорн, который встретился с лайфгардами PLS, выслушал их соображения и пообещал всю необходимую поддержку для обеспечения безопасности туристов. «Я высоко ценю Phuket Lifeguard Service и всех других людей, которые заботятся о туризме своей качественной работой. Благодаря им туристы из-за рубежа верят в Таиланд. В особенности – Phuket Lifeguard Service, которые делают важное дело», – говорил тогда генерал Патимапрагорн. Добавьте новостную ленту на свой сайт Прают Чан-Оча поздравил Владимира Путина с победой на выборах Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus