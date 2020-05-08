Ситуация с пресной водой на Пхукете остается критической

Постепенно начинающиеся дожди постепенно помогают Пхукету с формированием запасов пресной воды для обеспечения потребностей населения, но ситуация пока остается критической. Соответствующее заявление сделал в беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад.

Новости Пхукета

8 Мая 2020, 09:54 AM

Основные водохранилища Пхукета практически пусты. Полагаться приходится лишь на запасы в небольших озерах. Фото: PWA и Phuket PR Department

«Ситуация с водой постепенно улучшается, но все же пока считается критической. О нормальной ситуации мы сможем говорить, когда уровень запасов в водохранилищах поднимется до 50% от их максимальных объемов», – заявил господин Махамад.

Согласно данным PWA на 7 мая, объемы запасов в главном водохранилище Банг-Вад в Кату – 371 тыс. кубометров воды (4% от общего объема). В озере Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне – 531 тыс. кубометров (7% от общего объема), в озере Кхлонг-Кратха в Чалонге – 420 тыс. кубометров (10% от общего объема).

Объемы откачки воды из озера Банг-Вад еще в апреле были сокращены до 10 тыс. кубометров в сутки. Озеро Банг-Ньеу-Дам не поставляет воду потребителям с ноября. Основными источниками пресной воды в настоящий момент являются небольшие озера, находящиеся в частной собственности. Некоторые из владельцев озер помогают местным муниципалитетам на безвозмездной основе, другие продают воду.

Часть районов в Рассаде, Ко-Кэу и Пхукет-Тауне полагаются исключительно на доставку воды автоцистернами. К подобному способу снабжения приходится время от времени прибегать и жителям других районов. Зачастую не помогает даже наличие в домах баков для воды – напор в трубах настолько слабы и нерегулярный, что домохозяйствам не удается пополнять запасы.

В настоящий момент в тамбоне Срисунтхорн продолжается монтаж насосов для поставки в распределительную сеть воды из канала Банг-Я. Работы должны быть завершены к концу этой недели.





