Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Система уличного видеонаблюдения в Патонге пополнилась 37 смарт-камерами

Администрация Патонга установила в городе 37 новых смарт-камер уличного видеонаблюдения с расширенными возможностями и организовала собственный мониторинговый центр в здании муниципалитета.

Новости Пхукета

20 Ноября 2019, 04:56 PM
Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Как рассказала мэр Патонга Чалерлмак Кебсап, новые камеры были установлены вдоль пляжной линии на участке от моста в южной части пляжа до опорного пункта полиции у выхода с Бангла-Роуд. Камеры были включены 16 ноября, а на полный функционал система выйдет 22 ноября. Проект обошелся в 11 млн бат, из которых 2 млн были потрачены на обустройство контрольного центра, а 9 млн пошли на закупку непосредственно смарт-камер. Профинансировала работы непосредственно сама администрация города.

Презентуя новую систему, муниципалитет Патонга распространил серию фотографий из нового контрольного центра. На снимках видно, что камеры передают изображение с высокой детализацией, при этом картинка на мониторах не ограничивается одним лишь пляжем. На многих экранах можно увидеть различные точки уличной сети Патонга, включая подножье холма Патонг-Хилл, известного как место регулярных дорожных аварий.

Говоря о проекте, госпожа Кебсап подчеркнула большие возможности смарт-камер. По ее словам, работающие на пляже камеры позволят мониторить береговую линию в темное время суток и пресекать попытки ночного купания.

«Если такое будет замечено, дежурящий в контрольном центре сотрудник сможет оповестить волонтеров службы Patong Baywatch, патрулирующих пляж по ночам, и они оперативно предупредят туриста или придут ему на помощь», – заявила госпожа мэр.

Также при помощи камер можно будет обнаруживать подозрительные предметы на улицах, следить за дорожным движением, отслеживать перемещения людей (к примеру, подозреваемых в совершении преступлений).

«Также система может контролировать качество воздуха, количество осадков и даже качество воды в канале Пак-Банг. И все это из единого центра мониторига», – заяила госпожа мэр.

Добавим, что новые смарт-камеры будет передавать картинку не только в муниципалитет Патонга, но также в контрольный центр местной полиции и в единый контрольный центр провинциального уровня, находящийся в Пхукет-Тауне.

«Мы планируем установить еще 50 подобных камер в других частях Патонга и подключить их к этой системе. Это должно быть сделано в 2021 году», – отметил мэр Кебсап.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пятиметрового питона поймали в жилом поселке
Двое туристов, извлеченных из воды без сознания, скончались в больницах
Часть Чернг-Талей останется без электричества днем 22 ноября
Отвлекшийся на телефон водитель сбил дорожный знак на главном шоссе Пхукета
Отель Dream Phuket взял четыре награды на Haute Grandeur Global Awards
Грузовой автомобиль переехал мотоцикл в Пхукет-Тауне
Морская черепаха отложила яйца на пляже Тхай-Мыанг
На Пхукете завершена операция по искусственному вызову дождей
Чернг-Талей частично останется без электричества 20 ноября
Пхукет дождался апгрейда высоковольтной линии, снабжающей остров электричеством
В пикап спасателей выстрелили в Срисунтхорне
Престарелый турист из Швейцарии скончался на пляже Май-Кхао
Задержанное в водах Пхукета браконьерское судно отправят на слом в Бангладеш
Едва не утонувшая на Пхукете гражданка РФ и Швейцарии вышла из комы
Грузовик повалил девять столбов линии электропередач в Чалонге

 

SKYPARK
Thai Residential
Ocean Marina Pattaya Boat Show
QSI International School Phuket

 