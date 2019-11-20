Система уличного видеонаблюдения в Патонге пополнилась 37 смарт-камерами

Администрация Патонга установила в городе 37 новых смарт-камер уличного видеонаблюдения с расширенными возможностями и организовала собственный мониторинговый центр в здании муниципалитета.

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Как рассказала мэр Патонга Чалерлмак Кебсап, новые камеры были установлены вдоль пляжной линии на участке от моста в южной части пляжа до опорного пункта полиции у выхода с Бангла-Роуд. Камеры были включены 16 ноября, а на полный функционал система выйдет 22 ноября. Проект обошелся в 11 млн бат, из которых 2 млн были потрачены на обустройство контрольного центра, а 9 млн пошли на закупку непосредственно смарт-камер. Профинансировала работы непосредственно сама администрация города.

Презентуя новую систему, муниципалитет Патонга распространил серию фотографий из нового контрольного центра. На снимках видно, что камеры передают изображение с высокой детализацией, при этом картинка на мониторах не ограничивается одним лишь пляжем. На многих экранах можно увидеть различные точки уличной сети Патонга, включая подножье холма Патонг-Хилл, известного как место регулярных дорожных аварий.

Говоря о проекте, госпожа Кебсап подчеркнула большие возможности смарт-камер. По ее словам, работающие на пляже камеры позволят мониторить береговую линию в темное время суток и пресекать попытки ночного купания.

«Если такое будет замечено, дежурящий в контрольном центре сотрудник сможет оповестить волонтеров службы Patong Baywatch, патрулирующих пляж по ночам, и они оперативно предупредят туриста или придут ему на помощь», – заявила госпожа мэр.

Также при помощи камер можно будет обнаруживать подозрительные предметы на улицах, следить за дорожным движением, отслеживать перемещения людей (к примеру, подозреваемых в совершении преступлений).

«Также система может контролировать качество воздуха, количество осадков и даже качество воды в канале Пак-Банг. И все это из единого центра мониторига», – заяила госпожа мэр.

Добавим, что новые смарт-камеры будет передавать картинку не только в муниципалитет Патонга, но также в контрольный центр местной полиции и в единый контрольный центр провинциального уровня, находящийся в Пхукет-Тауне.

«Мы планируем установить еще 50 подобных камер в других частях Патонга и подключить их к этой системе. Это должно быть сделано в 2021 году», – отметил мэр Кебсап.