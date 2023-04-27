Система предупреждения о цунами сработала на Пхукете

Профильные специалисты выясняют причину срабатывания вышек предупреждения о цунами на пляжах в Камале и районе Лагуны ранним утром 27 апреля. Сирена прозвучала после подводного землетрясения у Суматры, но официальные лица заверяют, что подводные толчки не могли спровоцировать цунами. Магнитуда землетрясения, зафиксированного 3:43 утра, составляла 4,8. Причина ложной тревоги устанавливается.

Новости Пхукета

Глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Удомпорн Кан уже выступил с заявлением, в котором заверил, что Центр предупреждения о стихийных бедствиях не объявлял тревогу в связи с сегодняшним с землетрясением у Суматры, а вышки должны были молчать. Сейчас техники проверяют, почему они выдали ложный сигнал тревоги.

О том, что угрозы не было, заявил и глава базирующегося на Пхукете регионального центра Метеорологического департамента Таиланда (TMD). По словам господина Виры Самали, спровоцировать цунами могло землетрясение магнитудой 7, тогда как утром 27 апреля магнитуда была 4,8. Также он добавил, что проходящий непосредственно рядом с Пхукетом разлом Клонг-Маруй не может стать источником цунами в принципе.

Глава регионального центра DDPM Чаовалит Нитхарат отметил, что вся система вышек предупреждения о цунами на побережье Андаманского моря считается исправной. Каждый день в 8:00 утра громкоговорители тестируют, проигрывая через них национальный гимн Таиланда.

«Все вышки работоспособны и готовы к использованию. Для проведения регулярных инспекций и необходимого ремонта выделен соответствующий персонал», – отметил господин Нитхарат.

Также он заявил и об исправности обоих буев системы предупреждения о цунами, которые в некоторые из предыдущих лет не выдерживали в море и года, выходя из строя после нескольких месяцев эксплуатации. Обе точки на интерактивной карте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), действительно, горят желтым цветом, что говорит об идущей передаче сигнала.

«Я могу подтвердить, что оба буя находятся в превосходном рабочем состоянии, система проверяется еженедельно», – заявил Чаовалит Нитхарат.

Правда, по некой причине господин Нитхарат заявил, что при поступлении сигнала тревоги с ближнего буя 23461 у жителей Пхукета будет на эвакуацию 30 минут, хотя до этого называлось время в 45 минут. Дальний буй 23401 должен предупредить о бедствии за 90 минут.

Сообщение о ложном срабатывании сирены на Пхукете уже было опубликовано среди общенациональных новостей DDPM за 27 апреля.