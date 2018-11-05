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Система оповещения о цунами на Пхукете полностью восстановлена

Глава Национального центра предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) Суппапимит Паорик посетил Пхукет, чтобы лично убедиться в том, что специалистам удалось починить проблемную вышку оповещения о цунами в Камале.

Чутхарат Плерин

5 Ноября 2018, 04:45 PM
Система оповещения о цунами на Пхукете возвращена в стопроцентную готовность.

Система оповещения о цунами на Пхукете возвращена в стопроцентную готовность.

В ходе визита на Пхукет 4 ноября господин Паорик принял участие в тестовом запуске вышки в Камале и убедился, что она полностью функциональна. Господин Паорик, по его словам, планировал проинспектировать и другие локации, где установлены вышки, но времени у него хватило только на Камалу.

Тем не менее, в комментарии для прессы глава NDWC заверил, что сейчас система функционирует на 100%. Теперь задача местных специалистов – поддерживать ее в соответствующем состоянии.

«Система должна тщательно и постоянно обслуживаться. Также необходимо, чтобы граждане держали представителей официальных ведомств в курсе того, четкий сигнал или нет», – заявил господин Паорик.

По словам главы NDWC, пхукетские специалисты прошли инструктаж по поддержанию работоспособности системы оповещения о цунами. Местные муниципалитеты и административные организации получили распоряжение обеспечить постоянное обслуживание вышек.

«Мы просим жителей Пхукета уделять внимание тестовым запускам системы предупреждения. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите в пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуацию (DDPM) по телефону 076-218444, чтобы они приняли меры. Также можно сообщить в круглосуточный Координационный центр по чрезвычайным ситуациям по телефону горячей линии 192*», – добавил господин Паорик.

 

 

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