Система оповещения о цунами на Пхукете полностью восстановлена

Глава Национального центра предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) Суппапимит Паорик посетил Пхукет, чтобы лично убедиться в том, что специалистам удалось починить проблемную вышку оповещения о цунами в Камале.

Чутхарат Плерин

5 Ноября 2018, 04:45 PM

Система оповещения о цунами на Пхукете возвращена в стопроцентную готовность.