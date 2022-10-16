Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Синоптики ждут продолжения дождей на Пхукете

Базирующийся на Пхукете юго-западный центр Метеорологического департамента Таиланда (TMD) пока не видит признаков улучшения погоды. Основной сайт ведомства прогнозирует дожди до середины следующего дня.

Новости Пхукета

16 Октября 2022, 04:04 PM
Данные метеорологического радара на 15:30 воскресенья, 16 октября. Фото: PhuketMet / Faceboo

Данные метеорологического радара на 15:30 воскресенья, 16 октября. Фото: PhuketMet / Faceboo

Прогноз TMD на ближайшие сутки (Пхукет и окрестности). Фото: TMD

Прогноз TMD на ближайшие сутки (Пхукет и окрестности). Фото: TMD

Согласно последней сводке, опубликованной на странице пхукетского центра в Facebook в 15:30, дожди в диапазоне от легких до умеренных продолжаются на всей территории Пхукета. Также осадки наблюдаются и в ближайших к острову материковых провинциях.

В последнем, опубликованном на основном сайте TMD, говорится о том, что в ближайшие сутки (с полудня 16 октября по полдень 17 октября) на Пхукете, а также в провинция Пханг-Нга, Ранонг, Краби, Транг и Сатун ожидаются осадки на больших территориях с отдельными ливнями.

Скорость ветра на Пхукете – от 20 км/ч до 25 км/ч (против 15-35 км/ч в среднем по региону), высота волн на море – 2 м и более 2 м в зонах дождей (против 1-2 м по региону).

В разделе предупреждений на сайте TMD пока нет ничего, касающегося Пхукета. Последнее уведомление в этом разделе было размещено в середине вчерашнего дня (15 октября) и касалось северо-восточной и центральной частей страны, где ощущаются последствия прохождения тропического шторма Сонка, который уже ослабел до зоны низкого давления.

В начале октября TMD предупреждал, что смена сезонов в Таиланде в этом году должна начаться в четвертую неделю октября, примерно на неделю позже обычного. Также метеорологи предупреждали о риске тропических штормов в Андаманском море и Сиамском заливе в ноябре и декабре.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Движение между Камалой и Патонгом возобновлено
Пхукет остается частично затопленным
Дожди вызвали наводнения по всему Пхукету
В Патонге арестовали продавцов имитации кокаина
Пожар произошел в пхукетской школе
Пхукет надеется на приток туристов в долгие выходные
Губернатор обсудил с послом перспективы открытия консульства Исландии на Пхукете
Взрыв произошел на плавильном заводе в Вичите
Остров Яо-Ной останется сегодня без света
Водитель такси столкнулась с угрозами от коллег на пляже Ката-Ной
Ночные дожди затопили Патонг
Памятник Героиням переедет с привычного места на время работ по прокладке тоннеля
Очередной житель Таланга арестован за метамфетамин
Нарушителю ПДД простили неповиновение сотруднику полиции на дороге
День памяти Рамы IX на Пхукете

 

QSI International School Phuket
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET

 