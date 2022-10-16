Синоптики ждут продолжения дождей на Пхукете

Базирующийся на Пхукете юго-западный центр Метеорологического департамента Таиланда (TMD) пока не видит признаков улучшения погоды. Основной сайт ведомства прогнозирует дожди до середины следующего дня.

Новости Пхукета

Согласно последней сводке, опубликованной на странице пхукетского центра в Facebook в 15:30, дожди в диапазоне от легких до умеренных продолжаются на всей территории Пхукета. Также осадки наблюдаются и в ближайших к острову материковых провинциях.

В последнем, опубликованном на основном сайте TMD, говорится о том, что в ближайшие сутки (с полудня 16 октября по полдень 17 октября) на Пхукете, а также в провинция Пханг-Нга, Ранонг, Краби, Транг и Сатун ожидаются осадки на больших территориях с отдельными ливнями.

Скорость ветра на Пхукете – от 20 км/ч до 25 км/ч (против 15-35 км/ч в среднем по региону), высота волн на море – 2 м и более 2 м в зонах дождей (против 1-2 м по региону).

В разделе предупреждений на сайте TMD пока нет ничего, касающегося Пхукета. Последнее уведомление в этом разделе было размещено в середине вчерашнего дня (15 октября) и касалось северо-восточной и центральной частей страны, где ощущаются последствия прохождения тропического шторма Сонка, который уже ослабел до зоны низкого давления.

В начале октября TMD предупреждал, что смена сезонов в Таиланде в этом году должна начаться в четвертую неделю октября, примерно на неделю позже обычного. Также метеорологи предупреждали о риске тропических штормов в Андаманском море и Сиамском заливе в ноябре и декабре.