Синоптики ждут продолжения дождей на Пхукете

Согласно последней сводке, опубликованной на странице пхукетского центра в Facebook в 15:30, дожди в диапазоне от легких до умеренных продолжаются на всей территории Пхукета. Также осадки наблюдаются и в ближайших к острову материковых провинциях.
В последнем, опубликованном на основном сайте TMD, говорится о том, что в ближайшие сутки (с полудня 16 октября по полдень 17 октября) на Пхукете, а также в провинция Пханг-Нга, Ранонг, Краби, Транг и Сатун ожидаются осадки на больших территориях с отдельными ливнями.
Скорость ветра на Пхукете – от 20 км/ч до 25 км/ч (против 15-35 км/ч в среднем по региону), высота волн на море – 2 м и более 2 м в зонах дождей (против 1-2 м по региону).
В разделе предупреждений на сайте TMD пока нет ничего, касающегося Пхукета. Последнее уведомление в этом разделе было размещено в середине вчерашнего дня (15 октября) и касалось северо-восточной и центральной частей страны, где ощущаются последствия прохождения тропического шторма Сонка, который уже ослабел до зоны низкого давления.
В начале октября TMD предупреждал, что смена сезонов в Таиланде в этом году должна начаться в четвертую неделю октября, примерно на неделю позже обычного. Также метеорологи предупреждали о риске тропических штормов в Андаманском море и Сиамском заливе в ноябре и декабре.