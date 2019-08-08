Синоптики выпустили метеорологическое предупреждение по Пхукету

Метеорологическое предупреждение было опубликовано вечером 7 августа и заново подтверждено утром 8 числа.
Согласно тексту предупреждения, подписанного главой TMD, жителям андаманского побережья следует готовиться к «продолжительным сильным дождям» и локальным наводнениям.
Высота волн в Андаманском море 8-11 августа может достигать 2-4 м и даже больше в зонах особо сильных штормов.
По словам синоптиков, причина непогоды – сочетание юго-западного муссона и циклона над Южно-Китайским морем.
Капитанам морских судов рекомендовано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу. Получить оперативную метеосводку можно по телефону 1182 (горячая линия TMD).