Синоптики выпустили метеорологическое предупреждение по Пхукету

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил очередное предупреждение для жителей провинций на побережье Андаманского моря. Синоптики предупреждают о возможности сильных дождей и высоких волн на море в период с 8 по 11 августа в провинциях Пхукет, Пханг-Нга, Краби и Ранонг.

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Метеорологическое предупреждение было опубликовано вечером 7 августа и заново подтверждено утром 8 числа.

Согласно тексту предупреждения, подписанного главой TMD, жителям андаманского побережья следует готовиться к «продолжительным сильным дождям» и локальным наводнениям.

Высота волн в Андаманском море 8-11 августа может достигать 2-4 м и даже больше в зонах особо сильных штормов.

По словам синоптиков, причина непогоды – сочетание юго-западного муссона и циклона над Южно-Китайским морем.

Капитанам морских судов рекомендовано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу. Получить оперативную метеосводку можно по телефону 1182 (горячая линия TMD).