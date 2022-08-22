Синоптики прогнозируют дожди вплоть до субботы

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) пересмотрел свой прогноз на эту неделю. Если вчера синоптики говорили о том, что 22 августа осадки будут ослабевать, то сегодня дожди в диапазоне от сильных до очень сильных прогнозируются на всю неделю вплоть до субботы. При этом в 12 провинциях Королевства уже зафиксированы наводнения.

Новости Пхукета

22 Августа 2022, 06:24 PM

Спасатели в округе Лом-Сак провинции Пхетчабун в воскресенье, 21 августа. Фото: Suthorn Kongwarakom

Глава TMD Чомпари Чомпурат пояснила, что на севере, северо-востоке и в центральной части страны осадки связаны с так называемой «муссонной ложбиной» над этими регионами. В свою очередь, в Андаманском море и Сиамском заливе погоду определяет естественный для этого времени года юго-западный муссон, пишет Bangkok Post.

В последнем метеорологическом предупреждении, опубликованном TMD в 17:00 понедельника, 22 августа, перечислены следующие провинции, где ожидаются осадки:

Север: Мэ-Хонг-Сон, Чианг-Май, Чианг-Рай, Лампхун, Лампанг, Так, Кампхэнгпхет, Пхичит, Пхетчабун.

Северо-Восток: Чантхабури и Трат.

Юг: Пхукет, Пханг-Нга, Ранонг, Краби и Транг.

TMD предупреждает о возможности выхода рек и каналов из берегов, а также о риске локальных наводнений в других уязвимых местах, включая расположенные у склонов холмов и просто в низинах.

«В дополнение к этому средней силы ветер приводит к формированию волн высотой 1-2 м в северной части Андаманского моря и более 2 м в зонах штормов. Все суда должны осуществлять навигацию с осторожностью», – говорится в предупреждении ТМD за подписью госпожи Чомпурат.

Как отметил Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM), сообщения о наводнениях поступили уже из 12 провинций, где пострадали 339 деревень. Наводнения зафиксированы в провинциях Пхетчабут, Уттарадит, Пхрэ, Пхитсанулок, Пхайяо, Нан, Убор-Ратчатхани, Кхон-Кэн, Удон-Тхани, Прачин-Бури Айюттхайя и Анг-Тхонг.