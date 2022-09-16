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Синоптики прогнозируют дожди по всему Таиланду с 17 по 21 сентября

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение о сложных погодных условиях во всех регионах страны с 17 по 21 сентября.

Новости Пхукета

16 Сентября 2022, 05:57 PM
Последствия дождей на Пхукетe 2 сентября. Фото: PR Phuket

Последствия дождей на Пхукетe 2 сентября. Фото: PR Phuket

«В период с 17 по 21 сентября 2022 года очередная зона высокого давления из Китая распространится на верхний Лаос и верхний Вьетнам, ввиду чего ложбина муссона уйдет вниз в районе северного, центрального и северо-восточного Таиланда», – говорится во вступительной части предупреждения за подписью главы TMD Чомпари Чомпурат.

«Одновременно юго-западный муссон, господствующий в тайской части Андаманского моря и в Сиамском заливе, усилится. Вероятно усиление дождей с порывами ветра вероятны по всей стране, а изолированные сильные и очень сильные дожди возможны на севере, северо-востоке, в центральной части (включая Бангкок и окрестности, на востоке и на юге», – прогнозируют синоптики.

Метеорологи предупреждают о возможных опасных последствиях непогоды, таких как локальные наводнения и подтопления, «особенно вдоль русел рек, у склонов холмов и в низинах».

TMD приводит длинный перечень провинций, где (и в какие дни) стоит ожидать особо сильных дождей. Пхукета в списке нет, но в прогнозе на 18-19 сентября фигурирует провинция Пханг-Нга.

Кроме того, текст содержит предупреждение о том, что в течение всего периода с 17 по 21 сентября сильный ветер осложнит условия в Андаманском море, где ожидается высота волн на уровне 1-2 метров и более в зонах непосредственных штормов.

«Все суда должны двигаться с осторожностью и избегать зон дождей с грозами. Пожалуйста, следите за метеосводками», – говорится в заключительном абзаце предупреждения TMD.

 

 

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