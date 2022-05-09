Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях 9-10 мая

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил новое предупреждение в связи со сформировавшейся в центральной части Бенгальского залива зоной низкого давления. Синоптики прогнозируют сильные дожди на Пхукете и в других провинциях на побережье Андаманского моря 9 и 10 мая.

Новости Пхукета

9 Мая 2022, 02:37 AM

Предупреждение TMD от 8 мая. Фото: PR Phuket

В уведомлении за подписью директора TMD Чомпари Чомпурат указывается, что центр зоны низкого давления имеет примерные координаты 11 градусов северной широты и 90 градусов восточной долготы.

Зона низкого давления движется в северо-западном направлении со скоростью 15 км/ч, скорость ветра в ее эпицентре достигает 55 км/ч, наблюдается тенденция формирования циклона, который накроет 9-10 мая северную часть Бенгальского залива.

TMD указывает, что формирующийся циклон не оказывает «прямого воздействия» на Таиланд, но при этом непогода в южных провинциях страны – это его следствие.

В частности, на Пхукете ожидаются сильные дожди, которые могут вызвать сход водных потоков с холмов и локальные наводнения. Высота волн в Андаманском море может достигать 2 м и превышать 2 м непосредственно в зонах дождей.

Капитанам морских судов предписано осуществлять навигацию с повышенной осторожностью, маломерные суда в плохую погоду должны оставаться на берегу. Жителям прибрежных провинций рекомендовано следить за метеосводками.