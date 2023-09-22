Синоптики предупреждают о сильных дождях на Пхукете с 23 сентября

Пхукетский центр Метеорологического департамента Таиланда (Phuket Met) подтвердил выпущенное накануне предупреждение о сильных дождях на острове в период с 23 по 26 сентября. Первая копия уведомления (65/2023) была опубликована 21 сентября, вторая – 22 числа. Таким образом синоптики уверены в скором ухудшении погоды на Пхукете.

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UPDATE 2: В 19:00 вечера страница Phuket Info Center сообщила, что несколько направлявшихся на остров авиарейсов не смогли совершить посадку по графику из-за плохой погоды. Масштаб сбоя в работе аэропорта уточняется.

UPDATE 1: В 15:45 лня 22 сентября Управление национальных водных ресурсов (ONWR) выпустило общенациональное предупреждение об угрозе наводнений. Все три округа Пхукета (Мыанг-Пхукет, Кату и Таланг) упомянуты среди зон риска.

Как говорится в уведомлении Phuket Met, обильные дожди ожидаются на фоне традиционного для сентября сочетания сильного юго-западного муссона и формирования зоны низкого давления над Южно-Китайским морем. Многолетняя практика наблюдений показывает, что самая серьезная непогода в сентябре-октябре приходит именно при появлении «угрозы» с востока, особенно если зона низкого давления разовьется в полноценный тайфун.

Синоптики прогнозируют, что 23-26 сентября на Пхукете и в ряде других районов южного Таиланда будут идти сильные дожди. Метеорологи не упоминают ни ветер, ни волны на море, но о них говорится в отдельном предупреждении Морского департамента от 21 сентября. Капитаны морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные лодки должны оставаться на берегу в плохую погоду. Людям на суше рекомендовано следить за метеосводками и быть готовы к наводнениям и другим последствиям обильных осадков.

Новое предупреждение синоптиков подписано господином Кхомсаном Ончаем, должность которого указана как директор Южного метеорологического центра по западному побережью. По всей видимости, в сентябре глава службы сменился, хотя отдельно об этом не объявлялось.