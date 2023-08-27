Синоптики предупреждают о штормовой погоде на Пхукете

Маломерным судам запретили выходить в море с 29 августа по 2 сентября в связи с предупреждением синоптиков о штормовой погоде. Пхукетский метеоцентр выпустил предупреждение No. 1 (56/2023) утром 27 августа, следом Морской департамент издал собственное распоряжение для операторов морских судов. Непосредственно 27 числа небо над островом было безоблачным, но в сезон юго-западного муссона погода меняется стремительно. Жителей Пхукета просят быть начеку и внимательно следить за метеосводками.

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Первое предупреждение о приближающихся обильных дождях в сопровождении сильного ветра было выпущено директором Южного метеоцентра на западном побережье (Phuket Met) Вирой Самали утром 27 августа, а затем подтверждено 28 числа.

В тексте говорится, что сложные погодные условия прогнозируются с 29 августа по 2 сентября на территориях провинций Пхукет, Пханг-Нга, Краби и Ранонг.

На море ожидаются волны высотой 2-3 метра и выше 3 метров непосредственно в зонах штормов. Капитанам морских судов предписывается осуществлять навигацию с осторожностью и обходить зоны плохой погоды. Маломерные суда в верхнем Андаманском море должны оставаться на берегу.

На основании прогноза Phuket Met было выпущено навигационное предупреждение Морского департаманта. В нем конкретизируется, что запрет на выход в открытое море распространяется н

а суда, габариты которых в длину составляют менее 10 метров. Морской департамент не уточняет, что именно понимается под «открытым морем» и не конкретизирует формулировку «вдали от берега», которая тоже присутствует в документе.

В приказе повторяется стандартное предписание для капитанов о необходимости проверить свои суда и убедиться в исправности силовых установок и надежности корпуса, работоспособности средств связи и готовности спасательного оборудования от спасательных жилетов до огнетушителей.

Приказ подписан главой Морского департамента по пятому региону Начапонгом Пранитом. Его офис находится на Пхукете, но отвечает и за воды соседних провинций, которые по факту являются единой пхукетской акваторией.

В частности, остров Кхай-Нуй в 8 км от Пхукета административно относится к провинции Пханг-Нга, однако для операторов морских экскурсий является одним из ближайших направлений однодневных туров. С точки зрения турбизнеса даже острова Пхи-Пхи в провинции Краби входят в пхукетскую туристическую зону, хотя до них порядка 40 км.