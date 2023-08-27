Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Синоптики предупреждают о штормовой погоде на Пхукете

Маломерным судам запретили выходить в море с 29 августа по 2 сентября в связи с предупреждением синоптиков о штормовой погоде. Пхукетский метеоцентр выпустил предупреждение No. 1 (56/2023) утром 27 августа, следом Морской департамент издал собственное распоряжение для операторов морских судов. Непосредственно 27 числа небо над островом было безоблачным, но в сезон юго-западного муссона погода меняется стремительно. Жителей Пхукета просят быть начеку и внимательно следить за метеосводками.

Новости Пхукета

28 Августа 2023, 09:00 AM
Пхукет готовится к штормовой погоде с 29 августа. Фото: TAC Phuket

Пхукет готовится к штормовой погоде с 29 августа. Фото: TAC Phuket

Пхукет готовится к штормовой погоде с 29 августа.

Пхукет готовится к штормовой погоде с 29 августа.

Пхукет готовится к штормовой погоде с 29 августа.

Пхукет готовится к штормовой погоде с 29 августа.

Первое предупреждение о приближающихся обильных дождях в сопровождении сильного ветра было выпущено директором Южного метеоцентра на западном побережье (Phuket Met) Вирой Самали утром 27 августа, а затем подтверждено 28 числа.

В тексте говорится, что сложные погодные условия прогнозируются с 29 августа по 2 сентября на территориях провинций Пхукет, Пханг-Нга, Краби и Ранонг.

На море ожидаются волны высотой 2-3 метра и выше 3 метров непосредственно в зонах штормов. Капитанам морских судов предписывается осуществлять навигацию с осторожностью и обходить зоны плохой погоды. Маломерные суда в верхнем Андаманском море должны оставаться на берегу.

На основании прогноза Phuket Met было выпущено навигационное предупреждение Морского департаманта. В нем конкретизируется, что запрет на выход в открытое море распространяется н

а суда, габариты которых в длину составляют менее 10 метров. Морской департамент не уточняет, что именно понимается под «открытым морем» и не конкретизирует формулировку «вдали от берега», которая тоже присутствует в документе.

В приказе повторяется стандартное предписание для капитанов о необходимости проверить свои суда и убедиться в исправности силовых установок и надежности корпуса, работоспособности средств связи и готовности спасательного оборудования от спасательных жилетов до огнетушителей.

Приказ подписан главой Морского департамента по пятому региону Начапонгом Пранитом. Его офис находится на Пхукете, но отвечает и за воды соседних провинций, которые по факту являются единой пхукетской акваторией.

В частности, остров Кхай-Нуй в 8 км от Пхукета административно относится к провинции Пханг-Нга, однако для операторов морских экскурсий является одним из ближайших направлений однодневных туров. С точки зрения турбизнеса даже острова Пхи-Пхи в провинции Краби входят в пхукетскую туристическую зону, хотя до них порядка 40 км.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Губернатор Пхукета ушел в монахи
Рыболовецкое судно сгорело на Пхукете
«Я – человек из бизнеса». Премьер-министр поблагодарил деловые круги Пхукета за встречу
Пхукет ознакомил премьера с локальной повесткой
На Пхукете отработали действия при землетрясении
Против бара в Патонге возбудили дело о работе в нем несовершеннолетней
На шоссе у Lotus’s в Кату закрыли одну полосу из-за дыры в асфальте
Перанаканский фестиваль на Пхукете отмечен наградой за вклад в креативную экономику
Премьер-министр Таиланда прибыл на Пхукет с первым визитом
Моторная лодка у Майтона затонула из-за халатности команды
Горбатого кита заметили в море к востоку от Пхукета
Моторная лодка едва не затонула на морской рыбалке у побережья Пхукета
Курьер Grab разбил стекло автобусу, с которым не поделил дорогу к Эдемской долине
Король Таиланда утвердил Сеттху Тхависина на посту премьер-министра страны
Полиция возбудила дело за видео с критикой проверки прав на Кольце Чалонга

 

The Pavilions Phuket
SOHO Pool Club
Thai Residential

 