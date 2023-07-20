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Синоптики предупреждают о рисках наводнений на Пхукете

Пхукетский центр Метеорологического департамента Таиланда (TMD) выпустил седьмое предупреждение о сложных погодных условиях во всех провинциях на побережье Андаманского моря. В тексте прямо упомянуты наводнения в связи с новыми дождями и накопленными осадками. Жителей Пхукета и соседних провинций призывают быть бдительными.

Новости Пхукета

20 Июля 2023, 08:25 AM
Уровень воды в главном городском канале Пхукет-Тауна утром 19 июля. Фото: Phuket City Municipality

Уровень воды в главном городском канале Пхукет-Тауна утром 19 июля. Фото: Phuket City Municipality

Прогноз пхукетских синоптиков на 20 июля все еще неблагоприятный. Фото: Phuket Met

Прогноз пхукетских синоптиков на 20 июля все еще неблагоприятный. Фото: Phuket Met

Прогноз пхукетских синоптиков на 20 июля все еще неблагоприятный. Фото: Phuket Met

Прогноз пхукетских синоптиков на 20 июля все еще неблагоприятный. Фото: Phuket Met

Предупреждение, подписанное директором Южного метеоцентра на западном побережье (Phuket Met) Виротом Леучаронсапом утром 20 июля, распространяется только на этот день. Таким образом пересмотра прогноза не произошло, но и улучшения погоды в течение сегодняшнего дня синоптики не ждут.

На всем западном побережье от Ранонга до Сатуна в течение дня ожидаются дожди в диапазоне от сильных до очень сильных.

«Люди должны помнить об угрозах сильных и очень сильных дождей, а также о рисках накопленных [за несколько дней] осадков в виде наводнений, особенно у подножий холмов, рядом с водоемами и в низинах», – говорится в предупреждении Phuket Met.

Ранее депутат парламента от Пхукета Чалермпонг Сэнгди объяснял, что в тоннеле у Central Festival откачка воды должна осуществляться ежедневно, поскольку кроме дождей есть еще и грунтовые воды. Имеющиеся вспомогательные насосы способны освободить подземный резервуар за три часа, но только если не будет новых осадков. Впрочем, ни вчера, ни позавчера тоннель не затапливало.

Накануне, 19 июля, погодные условия заставили пляжных спасателей Патонга полностью закрыть все выделенные для купания зоны на этом пляже. Соответствующее уведомление было опубликовано на странице Patong Surf Life Saving в 10:00 утра. Зоны для купания были открыты, когда погода улучшилась. 

Сегодня подобного предупреждения не было, но жителям и гостям Пхукета в любом случае рекомендуется быть особо осторожными на побережье и строго исполнять все предписания спасателей, будь то устные просьбы или установленные на берегу красные флаги.

 

 

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