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Синоптики оставили в силе метеорологическое предупреждение

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) пока не отменил метеорологическое предупреждение по южным регионам страны, хотя погода в ряде провинций этого региона улучшилась.

Новости Пхукета

25 Сентября 2017 14:49:27

Фото: Phuket Lifeguard Service
Фото: Phuket Lifeguard Service

Сегодня утром TMD опубликовал очередное предупреждение, в котором говорится о высокой вероятности сильных дождей в провициях Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг, Сатун, Ранонг, Чумпхон, Сураттхани и Накхон-Си-Тхаммарат.

«Жители должны быть готовы к возможным локальным наводнениям и следить за сообщениями синоптиков», – говорится в предупреждении.

«Сильный ветер в Андаманском море и Сиамском заливе может вызвать волны высотой до 2-3 метров. Капитанам морских судов следует осуществлять навигацию с острожностью, маломерным судам вплоть до 26 сентября предписано не выходить в Андаманское море», – отмечается в предупреждении.

На Пхукете тем временем погода улучшилась достаточно, чтобы спасатели снова смогли выделить безопасные зоны для купания на популярных пляжах. Зоны для купания отмечены двухцветными красно-желтыми флагами. В зонах, где стоят красные флаги, купание запрещено.

При этом в своем недельном прогнозе погоды на Пхукете синоптики предсказывают дожди вплоть до субботы, 30 сентября.

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