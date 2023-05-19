Синоптики объявили начало сезона дождей в Таиланде с 22 мая

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) озвучил официальную дату начала сезона дождей в стране – 22 мая. Ежегодный период осадков должен продлиться до второй половины октября, при этом дождей будет на 5% меньше нормы, тогда как в 2022 году было на 14% больше.

Новости Пхукета

Уведомление о начале сезона дождей было опубликовано 19 мая. В документе за подписью главы TMD Чомпари Чомпурат констатируется произошедшая смена ветра, который больше не колеблется, а поменял паттерны на соответствующие низкому сезону. На высоте до 3,5 км основное направление потоков – с юго-запада на северо-восток, на высоте от 5 км – с востока на запад.

В мае и июне синоптики ожидают осадки примерно на 40-60% территории всей страны, в августе и сентябре – на 60-80%. Конкретно о Пхукете в уведомлении TMD не говорится ничего, но местный офис ведомства еще на прошлой неделе говорил, что ветер уже дует преимущественно с юго-запада, неся с собой влагу и прохладный воздух. Волны на побережье также увеличились, отбойные течения вернулись.

Непосредственно сегодня обильные осадки вновь вызвали подтопление тоннеля у Central Festival и локальные наводнения в других проблемных зонах. В утренний час пик дорожное движение было затруднено, однако в основном в тех локациях, которые и так известны всем жителям острова. К списку последних, впрочем, сейчас можно относить и тоннель Darasamut Underpass, который за май уже дважды спасовал перед дождями.

Как говорилось выше, синоптики обещают две волны дождей – более легкую в мае-июне и более серьезную в августе-сентябре. Про заключительный октябрь не сообщается ничего, хотя в прошлом году именно на этот месяц пришлись самые серьезные осадки, которые спровоцировали, в частности, обвал на дороге, связывающей Кату и Патонг.