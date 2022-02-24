Синоптики обещают Пхукету сильные дожди

Изначальное метеорологическое предупреждение TMD было выпущено 23 февраля, а на следующий день ведомство повторило его. Документ подписан временным исполняющим обязанности главы отделения прогнозирования погоды Ваттаной Канбуа.
Согласно тексту предупреждения, причина ухудшения погоды – движущаяся из Китая в сторону Малайзии «масса холодного воздуха», несущая с собой дожди. Осадки ожидаются до 26 февраля.
«Затронуты будут люди, живущие в провинциях Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пханг-Нга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун. Пожалуйста, остерегайтесь локальных наводнений», – заявил господин Канбуа.
Жителям указанных провинций рекомендовано следить за сообщениями синоптиков и местных властей.
«Вызванные ветром волны в Сиамском заливе и Андаманском море будут больше, достигая высоты в один-три метра», – добавил он.
Господин Канбуа рекомендовал жителям побережья соблюдать осторожность. Аналогичная рекомендация была адресована и рыбакам, которые должны избегать штормовых зон.
«Маломерные суда должны оставаться на берегу», – добавил господин Канбуа.