Синоптики обещают Пхукету сильные дожди

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение о сильных дождях в южной части страны. Среди провинций, где возможны обильные осадки, упомянуты Пхукет, Пханг-Нга и Краби.

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На Пхукете в ближайшие дни возможны сильные дожди/ Изображение: TMD

На Пхукете в ближайшие дни возможны сильные дожди/ Изображение: TMD

Изначальное метеорологическое предупреждение TMD было выпущено 23 февраля, а на следующий день ведомство повторило его. Документ подписан временным исполняющим обязанности главы отделения прогнозирования погоды Ваттаной Канбуа.

Согласно тексту предупреждения, причина ухудшения погоды – движущаяся из Китая в сторону Малайзии «масса холодного воздуха», несущая с собой дожди. Осадки ожидаются до 26 февраля.

«Затронуты будут люди, живущие в провинциях Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пханг-Нга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун. Пожалуйста, остерегайтесь локальных наводнений», – заявил господин Канбуа.

Жителям указанных провинций рекомендовано следить за сообщениями синоптиков и местных властей.

«Вызванные ветром волны в Сиамском заливе и Андаманском море будут больше, достигая высоты в один-три метра», – добавил он.

Господин Канбуа рекомендовал жителям побережья соблюдать осторожность. Аналогичная рекомендация была адресована и рыбакам, которые должны избегать штормовых зон.

«Маломерные суда должны оставаться на берегу», – добавил господин Канбуа.