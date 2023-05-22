Синоптики обещают Пхукету продолжение дождей

Дождливая погода задержится на Пхукете минимум до конца этой недели, прогнозирует базирующийся в Май-Кхао юго-западный центр Метеорологического департамента Таиланда (TMD). Прогноз на 23 мая предполагает столько же осадков, как и сегодня, но менее сильный ветер. Вчерашние условия синоптики сочли достаточно плохими, чтобы запретить выход в море маломерным судам.

Новости Пхукета

Общий прогноз на все оставшиеся дни мая – дожди на 60-80% территории острова. Прогноз непосредственно на 23 мая – осадки на 70% территории, юго-западный ветер со скоростью 15-35 км/ч, волны на море высотой 1-2 м и выше 2 м в зонах штормов.

В течение всего дня 22 мая на острове действовало метеорологическое предупреждение с предписанием не выходить в море на маломерных судах. При этом прогнозы погоды на день-вечер 22 мая (с 12:00 по 24:00) и утро-день 23 мая (до 18:00) совершенно идентичные.

При этом суммарный объем осадков в мае 2023 года, согласно оценкам метеорологов, должен составить 200-220 мм. Среднегодовой уровень за последние 30 лет составляет 249 мм.