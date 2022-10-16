Синоптики обещают Пхукету продолжение дождей 17-21 октября

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение о новом тропическом шторме Несат в Южно-Китайском море. Шторм проходит вдали от Пхукета и не должен оказать прямого влияния на остров, однако южному Таиланду в документе посвящен отдельный раздел, предупреждающий об усилении муссона и связанных с этим осадках.

Новости Пхукета

17 Октября 2022, 08:00 AM

Метеорологическое предупреждение TMD от 16 октября. Изображение: TMD

«С 17 по 21 октября юго-западный муссон в Андаманском море и на юге Таиланда усилится, принеся на в регион проливные дожди. Усилившийся ветер поднимет волны в Андаманском море до 2-3 м и более 3 м в грозовых зонах. На юге Симамского залива высота волн будет составлять 1-2 м и более 2 м в грозовых зонах», – говорится в предупреждении за подписью главы TMD Чомпари Чомпурат, опубликованном вечером 16 октября.

Жителям южного Таиланда учитывать связанные с погодой риски, включая угрозу наводнений и выхода водоемов из берегов. На юго-западном побережье возможно подтопление прибрежных территорий.

«Все суда должны осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда в Андаманском море должны оставаться на берегу с 17 по 21 октября», – говорится в предупреждении.

Также 16 октября вице-губернатор Пхукета Анупхап Родкван Йодрабам подписал распоряжение с инструкциями для местных органов власти и государственных ведомств в связи с текущими погодными условиями. Официальным лицам предписано постоянно следить за метеосводками и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, таким как наводнения, сходы воды и грунта с холмов, затопление прибрежных территорий, выход водоемов из берегов.