Синоптики обещают Пхукету обильные дожди

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) прогнозирует обильные дожди на Пхукете и в ближайших провинция андаманского побережья сегодня и в ближайшие дни.

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Согласно прогнозу TMD, доминирующее направление ветра в ближайшие дни – с востока. Скорость ветра будет достигать 15-30 км/ч, в результате чего на море ожидаются волны высотой до 1 м (и до 2 м в зонах непогоды).

Минимальная температура воздуха ожидается в диапазоне 23-27 градусов, максимальная – 32-38 градусов. Относительная влажность прогнозируется высокая.

Согласно прогнозу, в период с 23 по 29 апреля дожди ожидаются на 60% территории андаманского побережья.

Согласно данным пхукетского офиса TMD добавляет, с начала года на острове наблюдается низкий уровень осадков. К примеру, в Пхукет-Тауне выпало лишь148 мм дождя. При этом большинство осадков пришлось на прошлые пятницу и субботу. В частности, 87,6 мм осадков выпало в Пхукет-Тауне за один день 18 апреля.