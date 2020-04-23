Синоптики обещают Пхукету обильные дожди

Согласно прогнозу TMD, доминирующее направление ветра в ближайшие дни – с востока. Скорость ветра будет достигать 15-30 км/ч, в результате чего на море ожидаются волны высотой до 1 м (и до 2 м в зонах непогоды).
Минимальная температура воздуха ожидается в диапазоне 23-27 градусов, максимальная – 32-38 градусов. Относительная влажность прогнозируется высокая.
Согласно прогнозу, в период с 23 по 29 апреля дожди ожидаются на 60% территории андаманского побережья.
Согласно данным пхукетского офиса TMD добавляет, с начала года на острове наблюдается низкий уровень осадков. К примеру, в Пхукет-Тауне выпало лишь148 мм дождя. При этом большинство осадков пришлось на прошлые пятницу и субботу. В частности, 87,6 мм осадков выпало в Пхукет-Тауне за один день 18 апреля.