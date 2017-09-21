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Синоптики обещают Пхукету неделю дождей

Дождливая погода установилась на Пхукете как минимум на несколько ближайших дней, сообщил Метеорологический департамент Таиланда (TMD).

Иккапоп Тхонгтуб

21 Сентября 2017 10:58:56

О том, что на Пхукете и в других провинциях на побережье Андаманского моря установилась дождливая погода, говорится в метеорологическом предупреждении, выпущенном ТМD утром 21 сентября. В документе за подписью главы TMD Ванчая Сакудомчая указывается, что дожди ожидаются ежедневно вплоть до 26 сентября.

«Сильные дожди ожидаются в особенности на Пхукете, в Пханг-Нга, Краби, Транге и Сатуне. Пожалуйста, остерегайтесь наводнений в эти дни», – говорится в метеорологическом предупреждении.

Уже этим утром дожди вызвали небольшие наводнения в Таланге и Пхукет-Тауне, из-за чего было затруднено движение на ряде пхукетских дорог.

Синоптики предупреждают, что в штормовую погоду высота волн в Андаманском море может превышать два метра, капитанам морских судов рекомендовано проявлять осторожность. Купание в эти дни также может быть крайне опасно.

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