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Синоптики обещают Пхукету неделю дождей

Метеорологический департамента Таиланда (TMD) выпустили очередное предупреждение о сильных дождях и штормах в южной части страны.

Новости Пхукета

22 Мая 2019, 11:41 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб / Архив The Phuket News

Фото: Иккапоп Тхонгтуб / Архив The Phuket News

Согласно метеорологическому предупреждению TMD, сильные дожди ожидаются 23-29 мая в провинциях Пхукет, Ранонг, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун. Высота волн в Андаманском море во время дождей может превышать 2 м, в связи с чем капитаном морских судов рекомендовано проявлять повышенную осторожность. Маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.

Пхукетский офис Морского департамента также уже выпустил предупреждение для капитанов. Глава офиса Виват Читчертвонг особо подчеркнул, что операторы морских судов должны следить за их технической исправностью и наличием на борту необходимого спасательного снаряжения.

«В течение всего времени нахождения на борту пассажиры должны носить спасательные жилеты, а операторы судов обязаны следить за сообщениями синоптиков», – добавил господин Читчертвонг.

Напомним, 5 июля 2018 года у берегов Пхукета произошло крупнейшее кораблекрушение в современной истории Таиланда. Во время шторма в районе Кораллового острова перевернулось и затонуло судно «Феникс», на борту которого находились около ста туристов. В результате инцидента 47 из них погибли.

 

 

 

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