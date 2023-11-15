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Синоптики обещают Пхукету два дня сильных дождей

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение о сильном похолодании на севере страны и обильных дождях на юге в период с 16 по 19 ноября. Первая версия документа за подписью директора TMD Канви Суттхиджипхак была опубликована вчера, вторая – сегодня утром. На Пхукете сильные осадки ожидаются 16-17 ноября, хотя типичные для смены сезонов периодические дожди идут на острове всю последнюю неделю и иногда оказываются сильными.

Новости Пхукета

15 Ноября 2023, 11:00 AM
Доминирующее направление ветра на Пхукете уже сменилось. Теперь он дует с востока или северо-востока. Фото: TMD

Доминирующее направление ветра на Пхукете уже сменилось. Теперь он дует с востока или северо-востока. Фото: TMD

Синоптики прогнозируют Пхукету новые дожди. Фото: TMD

Синоптики прогнозируют Пхукету новые дожди. Фото: TMD

Данные пхукетского метеорадара подтверждают общенациональную картину. Фото: Phuket Met

Данные пхукетского метеорадара подтверждают общенациональную картину. Фото: Phuket Met

Согласно предупреждению TMD, в направлении Таиланда из Китая движется зона повышенного давления с «сильным холодным воздухом». В связи с этим в центральном, северном и северо-восточном регионах ожидается похолодание на 2-7 градусов.
«Мы просим жителей верхнего Таиланда заботиться о своем здоровье в дни холодной погоды и помнить о рисках, которые она может нести», – говорится в предупреждении от 15 ноября.

«Жителей южного региона просим быть бдительными и учитывать опасность, которые могут нести сильные и очень сильные дожди, а также накопление осадков, способное привести к наводнениям, особенно на склонах холмов, на берегах рек и в низинах», – отметили синоптики.

Сильные осадки ожидаются в следующих провинциях:

  • 16-17 ноября: Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Сураттхани, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Накхон-Сри-Тхаммарат, Чумпхон, Прачуап-Кхири-Кхан.
  • 18-19 ноября: Краби, Транг, Сураттхани, Сонкхла, Сатун, Яла, Паттани, Наратхиват, Пхаттхалунг, Накхон-Сри-Тхаммарат.

При этом высоких волн в Андаманском море метеорологи не ожидают. В прибрежных районах ожидается около 1 м, дальше от берега – 1-2 метра. Впрочем, операторам морских судов все же предписывается осуществлять навигацию с осторожностью.

Пхукетский офис TMD пока не выпускал никаких предупреждений в связи с ожидающимися дождями. Пхукет упомянут в общенациональном предупреждении, но базирующиеся на острове синоптики пока спокойны. Местный офис Морского департамента также не выпускал особых предписаний для операторов морского транспорта и организаторов морских экскурсий.

 

 

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