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Синоптики обещают Пхукету дождливую неделю

Специалисты Метеорологического департамента Таиланда (TMD) прогнозируют, что отдельные дожди продолжатся на Пхукете в течение всей этой недели. В частности, 7 ноября осадки ожидаются на 70% территории провинции.

Новости Пхукета

7 Ноября 2022, 04:10 PM
Купаться на Пхукете сейчас не запрещено, но стоит помнить о красных флагах. Фото: TAC Phuket

Купаться на Пхукете сейчас не запрещено, но стоит помнить о красных флагах. Фото: TAC Phuket

Отчет пхукетских синоптиков от 7 ноября. Изображение: PhuketMet

Отчет пхукетских синоптиков от 7 ноября. Изображение: PhuketMet

Дожди разделят с Пхукетом соседние провинции на побережье Андаманского моря, такие как Краби и Пханг-Нга, сообщает Юго-западный метеорологический центр TMD, базирующийся в Май-Кхао. Сообщение синоптиков было опубликовано сегодня (7 ноября). При этом метеорологическое предупреждение с воскресенья не перевыпускалось, последнее предостережение TMD датируется ранним утром 6 ноября.

Синоптики прогнозируют, что порывы ветра в эту неделю могут достигать 15-30 км/ч. В основном ветер дует уже не с юго-запада, а с северо-востока, но возможны изменения его направления, что характерно для периода смены сезонов на Пхукете.

Периодические дожди ожидаются вплоть до субботы. Сильные осадки и даже грозы возможны на 40-60% территории провинции. Высота волн на море может превышать 1 м во время сильных дождей, но в норме должна быть не более 1м.

На многих участках западного побережья Пхукета по-прежнему установлены красные флаги, которыми отмечаются места, где купание небезопасно, а потому запрещено. Выделенные для купания зоны обозначаются красно-желтыми флагами, там дежурят спасатели.

 

 

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