Синоптики обещают Пхукету дожди в течение всего дня

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) сообщил о том, что зона низкого атмосферного давления в районе Пхукета остается «интенсивной». Дожди продлятся до 2 мая.

1 Мая 2018 10:24:06

Фото: The Phuket News

Глава TMD Ванчай Сакудомчай предупредил жителей южных и центральных регионов Таиланда о необходимости быть готовым к сильным дождям, после того, как непогода привела к разрушениям в Наратхивате, пишет Bangkok Post.

В частности, проявлять осторожность необходимо людям, чье жилье находится на склонах и у подножий холмов, так как потоки воды могут размыть почву.

Согласно заявлению господина Сакудомчая, в зоне риска находятся провинции Пхукет, Накхон-Сри-Тхаммарат, Сураттхани, Краби и Пханг-Нга. Туристическим судам рекомендовано не выходить в море из-за сильного и волн высотой до двух метров.

Тайские синоптики ожидают, что погода на юге Таиланда будет дождливой в течение всего сегодняшнего дня. Улучшение погодных условий возможно завтра, когда циклон переместится от Пхукета в сторону Мьянмы.

«Благодаря этому погоду нормализуется в субботу, 2 мая», – цитирует Bangkok Post слова главы TMD Ванчая Сакудомчая.