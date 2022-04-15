Синоптики обещают Пхукету дожди 18-21 апреля

Жители южного Таиланда ощутят на себе последствия холодного атмосферного фронта, входящего в страну с востока. На следующей неделе дожди ожидаются и на Пхукете.

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение о возможных неблагоприятных погодных условиях 14 апреля, а затем повторил его 15 числа.

Синоптики прогнозируют обильные дожди и грозы в верхней части южного Таиланда, в центральном регионе и в Исане с 16 по 18 апреля. А 18-21 числа влияние холодного фронта ощутит Пхукет, где ожидаются сильные осадки.

Операторам маломерных морских судов рекомендуется внимательно следить за метеорологическими сводками и убедиться в том, что лодки находятся в исправном состоянии и должным образом оснащены спасательным оборудованием и инвентарем на случай происшествий на воде.