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Синоптики обещают Пхукету дожди 18-21 апреля

Жители южного Таиланда ощутят на себе последствия холодного атмосферного фронта, входящего в страну с востока. На следующей неделе дожди ожидаются и на Пхукете.

15 Апреля 2022, 01:37 PM
Изображение: TMD

Изображение: TMD

Изображение: PR Phuket

Изображение: PR Phuket

Изображение: PR Phuket

Изображение: PR Phuket

Изображение: PR Phuket

Изображение: PR Phuket

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение о возможных неблагоприятных погодных условиях 14 апреля, а затем повторил его 15 числа.

Синоптики прогнозируют обильные дожди и грозы в верхней части южного Таиланда, в центральном регионе и в Исане с 16 по 18 апреля. А 18-21 числа влияние холодного фронта ощутит Пхукет, где ожидаются сильные осадки.

Операторам маломерных морских судов рекомендуется внимательно следить за метеорологическими сводками и убедиться в том, что лодки находятся в исправном состоянии и должным образом оснащены спасательным оборудованием и инвентарем на случай происшествий на воде.

 

 

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