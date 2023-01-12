Сингапурский хакер с поддельным паспортом повторно арестован в Таиланде

Королевская полиция Таиланда сообщила об аресте гражданина Сингапура по имени Он Цзянь Чжэнь, разыскиваемого в своей стране за взлом аккаунтов в социальных сетях для совершения онлайн-покупок за счет других пользователей. Ранее мужчину уже арестовывали за въезд в Таиланд по поддельному паспорту, но отпустили под залог до суда.

Новости Пхукета

12 Января 2023, 01:18 PM

Он Цзянь Чжэнь (второй слева) и Ананьялак Чынджай (справа) после ареста в Бангкоке. Фото: Wassayos Ngamkham / Bangkok Post