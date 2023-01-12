Сингапурский хакер с поддельным паспортом повторно арестован в Таиланде

Об аресте 32-летнего сингапурца сообщил полковник Пхадон Чандорн, возглавляющий отдел полиции по борьбе с технологическими преступлениями по пятому региону. Мужчину арестовали в Бангкоке на основании судебного ордера из провинции Сакэу, выданного в связи с тем, что он скрылся от следствия по делу об использовании поддельного паспорта для въезда в страну, пишет Bangkok Post.
Факт использования фальшивого документа вскрылся еще в октябре, а сейчас тайская полиция уже получила информацию от сингапурских коллег о том, что они разыскивают господина Чжэня как хакера, занимавшегося взломом аккаунтов в соцсетях.
Вместе с Чжэнем в квартире, где он прятался, была арестована 28-летняя гражданка Таиланда Ананьялак Чынджай. Основанием для ее ареста послужило обнаружение в помещении наркотиков: кристаллического метамфетамина, кетамина и некого вещества Erimin 5. Таким образом в списке претензий к сингапурцу появился еще один пункт.