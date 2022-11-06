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Сингапурские моряки совершают визит на Пхукет

Фрегат военно-морского флота Республики Сингапур RSS Stalwart и корвет RSS Vigilance прибыли на Пхукет с дружественным визитом в субботу, 5 ноября.

Новости Пхукета

7 Ноября 2022, 08:00 AM
Стелс-фрегат RSS Stalwart в пхукетском порту. Фото: 3rd NAC

Стелс-фрегат RSS Stalwart в пхукетском порту. Фото: 3rd NAC

Прием сингапурских моряков на Пхукете. Фото: 3rd NAC

Прием сингапурских моряков на Пхукете. Фото: 3rd NAC

Стелс-фрегат RSS Stalwart в пхукетском порту. Фото: 3rd NAC

Стелс-фрегат RSS Stalwart в пхукетском порту. Фото: 3rd NAC

Стелс-фрегат RSS Stalwart в пхукетском порту. Фото: 3rd NAC

Стелс-фрегат RSS Stalwart в пхукетском порту. Фото: 3rd NAC

Стелс-фрегат RSS Stalwart в пхукетском порту. Фото: 3rd NAC

Стелс-фрегат RSS Stalwart в пхукетском порту. Фото: 3rd NAC

Стелс-фрегат RSS Stalwart в пхукетском порту. Фото: 3rd NAC

Стелс-фрегат RSS Stalwart в пхукетском порту. Фото: 3rd NAC

Сингапурские боевые корабли встали в глубоководном порту Пхукета на мысе Панва, неподалеку от базы третьего регионального командования ВМФ Таиланда. От лица тайского флота встречать гостей был отправлен капитан Понгмит Наронгкун.

Визит сингапурских моряков должен продлиться до 7 ноября включительно. Как сообщает третье региональное командование ВМФ, цель визита – укрепление международных отношений, а также изучение сингапурцами «культуры, традиций и активностей тайского народа на Пхукете».

При этом одновременно сам тайский флот участвует в смотре войск и параде в Японии. Свои силы для демонстрации солидарности с японцами отправили военно-морские силы США, Южной Кореи, Великобритании, Австралии, Сингапура, Индии и Таиланда

 

 

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