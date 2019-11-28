Сингапурец выжил после падения с четвертого этажа в Патонге

Гражданин Сингапура был госпитализирован 27 ноября после падения с четвертого этажа комплекса апартаментов в Патонге.

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Заместитель начальника полиции Патонга подполковник Ватчарапонг Прайпан подтвердил факт госпитализации иностранца, однако не назвал ни имени пострадавшего, ни его возраста. На вопрос об обстоятельствах происшествия офицер также не ответил, сославшись на то, что ему самому еще ничего не известно.

«Я не знаю, что произошло. Когда его состояние улучшится, я поговорю с ним», – заявил подполковник.

Глава муниципального отделения Департамента чрезвычайных ситуаций Пайтун Понроп оказался лучше информирован. Он сообщил, что инцидент произошел в южной части Rat-U-Thit 200 Pi Rd. около 11:30 утра.

По словам господина Понропа, на вид пострадавший был не старше 30 лет. При падении он проломил крышу одноэтажной постройки, прилегающей к жилому комплексу, где он снимал комнату.

«Иностранец был одет в черную рубашку и серые шорты. Он был в сознании, но не мог двигать ни руками, и ногами. Говорить он был в состоянии и сообщил нам, что упал с четвертого этажа», – рассказал господин Понроп.