The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Сингапурец на Toyota Fortuner протаранил ограду памятника Героиням

Гражданин Сингапура Анг Ком Лин серьезно пострадал в дорожной аварии на Пхукете вечером 1 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Февраля 2018 13:02:25

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП у памятника Героиням на Thepkrasattri Rd. около 20:20 четверга, 1 февраля. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили врезавшийся в ограждение памятника кроссовер Toyota Fortuner, внутри которого находился 36-летний сингапурец Анг Ком Лин.

Мужчина был без сознания, и нащупать пульс парамедикам не удалось. Впрочем, пострадавшего достаточно оперативно доставили в больницу Thalang Hospital, где его вернули к жизни. В настоящий момент иностранец находится в Vachira Hospital в Пхукет-Тауне.

Со ссылкой на очевидцев капитан полиции Варавут Сенсоап сообщил, что Toyota Fortuner под управлением иностранца двигалась из Паклока, однако на кольцевой развязке у памятника Героиням водитель потерял управление и врезался в ограждение памятника.

«На данном этапе расследования мы полагаем, что господин Лин мог заснуть за рулем», – озвучил предварительную версию капитан Сенсоап. Опросить водителя полиция пока не смогла ввиду тяжести полученных им травм.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин задержан по делу о мошенничестве в Таиланде
Россиянин задержан по делу о мошенничестве в Таиланде
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
Марафон в Лагуне нацелился на 8000 участников
Марафон в Лагуне нацелился на 8000 участников
Ребрышки Naughty Nuri’s прибыли на Пхукет
Ребрышки Naughty Nuri’s прибыли на Пхукет
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.