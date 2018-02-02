Сингапурец на Toyota Fortuner протаранил ограду памятника Героиням

Гражданин Сингапура Анг Ком Лин серьезно пострадал в дорожной аварии на Пхукете вечером 1 февраля.

2 Февраля 2018 13:02:25

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП у памятника Героиням на Thepkrasattri Rd. около 20:20 четверга, 1 февраля. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили врезавшийся в ограждение памятника кроссовер Toyota Fortuner, внутри которого находился 36-летний сингапурец Анг Ком Лин.

Мужчина был без сознания, и нащупать пульс парамедикам не удалось. Впрочем, пострадавшего достаточно оперативно доставили в больницу Thalang Hospital, где его вернули к жизни. В настоящий момент иностранец находится в Vachira Hospital в Пхукет-Тауне.

Со ссылкой на очевидцев капитан полиции Варавут Сенсоап сообщил, что Toyota Fortuner под управлением иностранца двигалась из Паклока, однако на кольцевой развязке у памятника Героиням водитель потерял управление и врезался в ограждение памятника.

«На данном этапе расследования мы полагаем, что господин Лин мог заснуть за рулем», – озвучил предварительную версию капитан Сенсоап. Опросить водителя полиция пока не смогла ввиду тяжести полученных им травм.