Сингапурец на Lamborghini устроил ДТП на шоссе в Бангкоке

Пять человек пострадали в результате аварии на платном шоссе у банкгокского аэропорта Don Mueang в субботу, 5 ноября. Виновником аварии предварительно называют водителя желтой Lamborghini c номерами красного цвета, которые указывают на то, что хозяин машина только что была продана нынешнему владельцу и еще не получила постоянные номера.

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Авария произошла утром 5 ноября на ведущей в южном направлении полосе шоссе рядом с аэропортом Don Mueang, заявил подполковник дорожной полиции Тирапот Тхонгкет, на которого ссылается Bangkok Post.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили три поврежденные машины: перевернувшийся пикап Toyota Vigo, седан Toyota Corolla Altis с сильно разбитым багажником и, собственно, желтый Lamborghini со следами столкновения на правой передней части кузова.

В результате ДТП пострадали пять человек: находившиеся в пикапе муж с женой и три человека из седана в возрасте от 25 лет до 61 года. Всех доставили в больницу Vimut Hospital. Управлявший суперкаром гражданин Сингапура, имени которого полиция не назвала, травм не получил.

Согласно данным предварительного расследования, Lamborghini двигалась по шоссе с высокой скоростью и с хаотичными маневрами. В какой-то момент желтый суперкар столкнулся седаном Toyota Corolla Altis, который сбил несколько мачт освещения, а после этого уже в него сзади врезался пикап. Последний затем отбросило на дорожное ограждение, в результате чего он перевернулся.

Полиция доставила 51-летнего водителя Lamborghini в участок для дачи показаний. Также следователи изучают записи с камер видеонаблюдения перед предъявлением обвинений кому-либо.