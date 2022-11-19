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«Симфония на закате» в исполнении духового оркестра прозвучит на мысе Промтхеп

Духовой оркестр Университета Касетсарт (Kasetsart University) даст два бесплатных концерта на Пхукете 11 и 12 декабря. Музыканты выступят с программой «Земля открытий» в историческом центре Старого города и исполнят «Симфонию на закате» на мысе Промтхеп. Оба места являются визуальными символами провинции и предметом гордости местных жителей.

Новости Пхукета

19 Ноября 2022, 08:19 PM
Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр Университета Касетсарт даст концерты в Старом городе и на мысе Промтхеп. Фото: Kasetsart Winds / Facebook

Духовой оркестр университета Касетсарт, также зачастую именующий себя «симфоническим духовым» (Kasetsart University Winds Symphony или просто Kasetsart Winds) пробудет на Пхукете три дня. Визит музыкантов пройдет при поддержке девяти пхукетских ротари-клубов, а также муниципалитетов Пхукет-Тауна и Раваи.

Программа визита включает:

10 декабря, 9:00-17:00. Мастер-класс для юных музыкантов в школе имени Принцессы-Матери Сринагариндры в Сапан-Хине (Srinagarindra the Princess Mother School).

11 декабря, 17:30-20:30. Живой концерт «Страна открытий» (The Discovery Land) в историческом центре Пхукет-Тауна, на пересечении Phuket Rd. и Phang Nga Rd. у здания банка Standard Chartered.

12 декабря, 17:30-20:30. Живой концерт «Симфония на закате» на мысе Промтхеп в Раваи.

Музыканты и администрация провинции Пхукет приглашают жителей и гостей острова насладиться классической музыкой в двух красивейших уголках провинции.

Духовой оркестр Университета Касетсарт является старейшим из университетских симфонических оркестров в Таиланде. Его история началась в 1981, когда в учебном заведении открылся Департамент искусств, задачей которого стало преподавание тайским студентам как западной, так и традиционной тайской музыки.

Сам оркестр был сформирован в 1997 году, изначально он официально именовался просто «группой», но затем сменил название на Kasetsart University Wind Symphony.

 

 

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