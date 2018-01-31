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Штрафы за курение на пляже в Патонге вступают в силу с 1 февраля

Введенный в Таиланде запрет на курение на 20 пляжах вступает в полную силу с 1 февраля. Нарушителям с этого момента грозит наказание вплоть до года тюрьмы и/или штрафа до 100 тыс. бат.

Новости Пхукета

31 Января 2018 16:19:48

Патонг и еще 19 пляжей Таиланда объявлены некурящими. С 1 февраля нарушителям грозит строгое наказание. Фото: DMCR
Патонг и еще 19 пляжей Таиланда объявлены некурящими. С 1 февраля нарушителям грозит строгое наказание. Фото: DMCR

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) и администрация Патонга напомнили жителям и гостям острова, что самый массовый пляж на острове с ноября прошлого года был объявлен некурящим, а 31 декабря истекает «переходный период», в рамках которого официальным лица ограничивались в отношении нарушителей запрета лишь предупреждениями.

С четверга, 1 февраля, курильщиков на пляже в Патонге будут привлекать к ответственности по природоохранному законодательству. Соответствующая статья Закона об улучшении менеджмента в сфере морских и прибрежных ресурсов от 2015 года предусматривает максимальное наказание вплоть до года тюрьмы и/или штрафа в размере до 100 тыс. бат. При этом максимальный штраф на Пхукете уже применялся как минимум один раз. В прошлом году на 100 тыс. бат был оштрафован китайский турист, поймавший двух коралловых рыбок на рифе у острова Рача-Яй.

К настоящему моменту на пляже в Патонге оборудованы шесть курительных зон, где курильщики могут получить дозу никотина без риска провести следующие 12 месяцев за решеткой или лишиться крупной суммы денег. Во всех остальных местах курение строго запрещено. То же самое относится и к выбрасыванию мусора в неположенных местах.

«Пожалуйста, будьте благоразумны и проявляйте уважение к закону, поскольку в противном случае вам может ждать штраф в размере до 100 тыс. бат и даже до года тюрьмы. Это серьезно», – предупредил 31 декабря господин Виттая Кунсан, возглавляющий подразделение по управлению ресурсами в пхукетском офисе DMCR.

Напомним, что с 1 ноября 2017 года курение было запрещено на 20 пляжах Таиланда. Из пхукетских пляжей в список попал только пляж Патонг, находящийся в одноименно курортном городе на западном побережье острова. Мнения жителей Пхукета по вопросу о запрете и жесткости наказания разошлись.

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