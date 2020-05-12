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Штормовой ветер повалил фонарный столб на трассе Патонг – Камала

Мачта освещения на трассе Патонг – Камала не выдержала штормового ветра и рухнула на проезжую часть сегодняшним утром.

Чутхарат Плерин

12 Мая 2020, 01:33 PM
Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра. Фото: Полиция Патонга

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра. Фото: Полиция Патонга

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра.

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра.

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра.

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра.

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра.

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра.

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра.

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра.

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра.

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра.

Полиция Патонга и экстренные службы получили вызов из Калима около 9:30 утра вторника, 12 мая. Согласно поступившей информации, рухнувшая мачта уличного освещения частично перегородила проезжую часть у отеля Orchid и выезда с улицы Sunset Kalim Soi 7. На то, чтобы убрать с дороги упавший столб и освободить проезд потребовалось около часа.

Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди продолжатся на Пхукете сегодня и завтра. В связи с этим полиция Патонга попросила водителей быть особо осторожными на мокром асфальте и в условиях порывистого ветра.

 

 

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