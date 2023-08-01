Штормовое предупреждение остается в силе на Пхукете

Пхукетский офис Метеорологического департамента Таиланда (TMD) подтвердил штормовое предупреждение на Пхукете и в провинциях Ранонг, Пханг-Нга и Краби в течение двух дней 1 и 2 августа. Жителей и гостей Андаманского побережья просят быть осторожными и помнить о рисках, которые несет юго-западный муссон – от высоких волн на море до наводнений на суше. На пляжах установлены красные флаги, запрещающие купание.

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В предупреждении Phuket Met ранним утром 1 августа повторяется требование к капитанам морских судов быть предельно осторожными при навигации и обходить зоны штормов на море. Маломерные суда во время непогоды должны оставаться на берегу.

Информация об инцидентах на воде круглосуточно принимается через горячую линию 1199. Также можно воспользоваться полицейским колл-центром 191, которого выступает в роли центра обработки сообщений о любых происшествиях. Если передаче информации мешает языковой барьер, то можно обратиться на горячую линию турполиции 1155.

Сложные погодные условия не только срывают график морских экскурсий для туристов, но и мешают операции по поиску тела 44-летнего уроженца Пхаттхалунга, пропавшего в море 30 июля. Мужчина не справился с волнами на пляже Сурин, организованные по горячим следам поиски на воде и на побережье результатов не принесли.

Шансы найти мужчины живым 1 августа минимальны, но операция продолжается. Спасатели Kusoldharm Foundation считают своим долгом найти хотя бы тело тайца, который по неким причинам вошел в воду, когда на пляже стояли красные флаги, запрещающие купание.