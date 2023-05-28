Штормовое предупреждение остается в силе на Пхукете

Пхукетские синоптики подтвердили метеорологическое предупреждение, объявленное в связи с тайфуном Мавар с 27 по 30 мая. В прогнозе на сегодняшний день (28 мая) говорится о небольшом усилении ветра с 20-35 км/ч до 20-40 км/ч. Высота волн на море может достигать 3 м и превышать 3 м в зонах штормов. Пляжные спасатели предупреждают, что заходить в море в такую погоду опасно.

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В предупреждении Южного метеоцентра по западному побережью (Phuket Met), выпущенном в 5:00 утра, содержится стандартное предостережение для капитанов морских судов, а также обращение ко всем остальным жителям Пхукета.

Тайских и иностранных граждан просят помнить о рисках, которые несут сложные погодные условия. В это число входят локальные наводнения, сходы грунта с холмов, падение деревьев и мачт электропередач.

Пляжные спасатели из Патонга опубликовали на своей странице в Facebook фотографии установленных вдоль всего побережья красных флагов, означающих, что заходить в воду запрещено. Выделенные для купания зоны на снимках отсутствуют. Предполагается, что их просто нет.

«Если погода улучшится, тогда посмотрим», – написали лайфгарды.

Именно в Патонге накануне утонул 52-летний россиянин Павел Рафайлович, решивший искупаться, несмотря на сложные погодные условия. Мужчина трагически погиб на глазах жены, которая находилась с ним на пляже.

Из инцидентов сегодняшнего дня страница Phuket Info Center сообщает об электрическом столбе, упавшем на дорогу на холме То-Сэ в Пхукет-Тауне.