Штормовое предупреждение объявлено на Пхукете

Пхукетский метеоцентр в Май-Кхао объявил штормовое предупреждение в провинциях на побережье Андаманского моря с 15 по 18 июля. Метеорологическое предупреждение №1 (30/2023) было выпущено в 5:00 утра 14 июля, когда на острове начиналось обычное погожее утро. Предупреждение распространяется на провинции Пхукет, Пханг-Нга, Ранонг, Краби, Сатун и Транг.

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В предупреждении за подписью главы Южного метеорологического центра на западном побережье (Phuket Met) Вирота Леучаронтхрапа говорится о том, что с 15 по 18 июля высота волн в Андаманском море будет достигать 2-3 метров и превышать 3 метра в зонах штормов.

«Капитаны морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью и избегать зон штормов. Маломерные суда в Андаманском море должны оставаться на берегу. Людям рекомендуется быть начеку и следить за сообщениями синоптиков», – говорится в предупреждении.

Свое предупреждение утром 14 июля выпустил и центральный офис Метеорологического департамента Таиланда (TMD). Речь в нем идет не только о провинциях на побережье Андаманского моря, но и о других провинциях страны. Указанные даты действия предупреждения – 16-20 июля.

Не исключено, что отдельные ведомства, такие как Морской департамент, в течение для выпустят свои предупреждения и предписания в связи с ожидающимся ухудшением погоды.

На это воскресенье, 16 июля, на Пхукете запланированы сразу два спортивных события на открытом воздухе. Рано утром должен состояться ежегодный мини-марафон в Раваи, а во второй половине дня – забег по маршруту эвакуации при цунами в Май-Кхао.