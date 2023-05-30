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Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до конца недели

Дождливая погода на Пхукете задержится на всю неделю. Южный метеорологический центр (западное побережье) продлил действие штормового предупреждения вплоть до 4 июня.

Новости Пхукета

31 Мая 2023, 08:00 AM
Сотрудник Центра помощи туристам (ТАС) на пирсе в Чалонге. Фото: ТАС

Сотрудник Центра помощи туристам (ТАС) на пирсе в Чалонге. Фото: ТАС

Прогноз синоптиков на вечер 30 мая и утро-день 31 мая. Фото: Phuket Met

Прогноз синоптиков на вечер 30 мая и утро-день 31 мая. Фото: Phuket Met

Метеорологическое предупреждение 12/2566. Фото: Phuket Met

Метеорологическое предупреждение 12/2566. Фото: Phuket Met

В изначальных предупреждениях речь шла о сильных дождях и ветра в период с 27 по 30 мая, однако уже в предупреждении от 30 мая под номером 12/2023 указаны даты «на будущее» – с 30 мая по 4 июня. Таким образом синоптики не ожидают улучшения погоды вплоть до конца этой недели.

В предупреждении вновь упоминаются два основных фактора непогоды – сезонный юго-западный муссон в Андаманском море и влияние тропического тайфуна Мавар, эпицентр которого находится над восточными Филиппинами.

На этом фоне на Пхукете и в соседних провинциях ожидаются обильные дожди, способные вызвать локальные наводнения и другие чрезвычайные последствия, включая сходы грунта с холмов и обрушение линий электропередач.

Капитаны морских судов должны осуществлять навигацию с осторожностью, маломерным судам предписано оставаться на берегу. На пляжах Пхукета установлены красные флаги, запрещающие купание. Губернатор провинции Наронг Вунсиеу уже попросил спасателей быть максимально строгими во всем, что касается защиты людей от угроз, которые несет море.

Также 30 мая пхукетская редакция Radio Thailand выпустила серию материалов с предупреждением для рыбаков и всех, кто занимается морским агробизнесом, таким как выращивание креветок. Операторов рыболовецких судов и водных ферм просят помнить о неблагоприятных погодных условиях и максимально серьезно относиться к своей безопасности.

 

 

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