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Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля

Пхукетский метеоцентр, входящий в структуру Метеорологического департамента Таиланда (TMD), продлил действие штормового предупреждения на Пхукете и в других провинциях на побережье Андаманского моря. Сложные погодные условиях сохранятся как минимум 19 и 20 июля.

Новости Пхукета

19 Июля 2023, 12:12 PM
Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: Phuket City Municipality

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: Phuket City Municipality

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: Phuket City Municipality

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: Phuket City Municipality

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: TAC Phuket

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: TAC Phuket

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: Phuket Info Center

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: Phuket Info Center

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: Phuket Info Center

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: Phuket Info Center

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: TAC Phuket

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: TAC Phuket

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: Phuket Met

Штормовое предупреждение на Пхукете продлено до 20 июля. Фото: Phuket Met

В предупреждении Южного метеорологического центра на западном побережье (Phuket Met) говорится об обильных дождях на Пхукете сегодня и завтра (19-20 июля). На море ожидаются волны высотой в 2-3 метра и более 3 метров непосредственно в зонах штормов. Маломерные суда должны оставаться на берегу.

На суше возможны локальные наводнения в уязвимым к ним локациям и сходы грунта с холмов. Сегодня муниципальным служащим пришлось в очередной раз убирать с дорог поваленные ветром деревья и ликвидировать другие последствия непогоды.

В Пхукет-Тауне установлены мобильные помпы для откачки воды из локаций, где дренажные системы могут не справляться с нагрузкой.

В тоннеле у Central Festival вновь ограничено движение транспорта, но Phuket Info Center пишет, что это связано с ремонтом насосов (он будет продолжаться до октября), а не с затоплением.

Фотографии Phuket Info Center показывают, что тоннель сухой, но полоса для движения в сторону Чалонга закрыта полностью.

Морской департамент направил сотрудников для дежурства на пирсах и обеспечения безопасности на морском транспорте. В частности, особое внимание уделено пирсам в Чалонге и Рассаде как самым востребованным у туристов. 

Центр помощи туристам (ТАС) просит людей быть осторожными на пляжах даже в солнечные часы и неукоснительно соблюдать распоряжения спасателей, в частности, не входить в воду там, где установлены красные флаги.

 

 

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