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Штормовое предупреждение на Пхукете останется в силе до 15 августа

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил отдельное штормовое прежупреждение по андаманским провинциям страны.

10 Августа 2018 09:46:05

Фото: Туристическая полиция
Фото: Туристическая полиция

В предупреждении за подписью директора TMD говорится о том, что сложные погодные условия в провинциях Пхукет, Краби, Пханг-Нга, Транг и Сатун ожидаются вплоть до 15 августа. Жителям указанных провинций следует быть готовыми в сильным дождям, локальным наводнениям, обвалам грунта и высоким волнам на море.

Кроме того, 9 августа, Морской департамент Пхукета выыпустил распоряжение, в котором запретил выходить в море судам длиной менее 12 м. Запрет распространяется на поездки на Пхи-Пхи и к другим островам. Капитаны более крупных лодок должны осуществлять навигацию с осторожностью.

Сильное волнение на море уже нарушило сообщение между Пхукетом и близлежащими островами. В частности, 8 августа около 200 туристов не смогли вернуться с экскурсии на остров Рача, и военно-морскому флоту пришлось посылать один из своих кораблей, чтобы доставить отдыхающих на Пхукет.

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