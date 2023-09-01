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Штормовая погода на Пхукете продлится до следующей недели

Пхукетское отделение Метеорологического департамента Таиланда (TMD) выпустило новое предупреждение о сложных погодных условиях на побережье Андаманского моря. Обильные дожди и сильный ветер прогнозируются теперь на весь период с 1 по 4 сентября. Новое предупреждение от Морского департамента тоже уже выпущено. Капитанов просят быть ответственными и осуществлять навигацию с осторожностью. Пассажиры обязательно должны быть в спасательных жилетах. Сотрудники ведомства обеспечивают контроль непосредственно на пирсах.

Новости Пхукета

1 Сентября 2023, 12:37 PM
Морской департамент отправил сотрудников на пирсы для контроля за безопасностью на туристических судах. Фото: Phuket Marine Office

Морской департамент отправил сотрудников на пирсы для контроля за безопасностью на туристических судах. Фото: Phuket Marine Office

Морской департамент отправил сотрудников на пирсы для контроля за безопасностью на туристических судах. Фото: Phuket Marine Office

Морской департамент отправил сотрудников на пирсы для контроля за безопасностью на туристических судах. Фото: Phuket Marine Office

Морской департамент отправил сотрудников на пирсы для контроля за безопасностью на туристических судах. Фото: Phuket Marine Office

Морской департамент отправил сотрудников на пирсы для контроля за безопасностью на туристических судах. Фото: Phuket Marine Office

Морской департамент отправил сотрудников на пирсы для контроля за безопасностью на туристических судах. Фото: Phuket Marine Office

Морской департамент отправил сотрудников на пирсы для контроля за безопасностью на туристических судах. Фото: Phuket Marine Office

Согласно предупреждению пхукетского отделения TMD (Phuket Met), сильные дожди 1-4 сентября прогнозируются во всех провинциях на побережье Андаманского моря.

Жителей Пхукета, Пханг-Нга, Ранонга, Краби, Сатуна и Транга просят быть бдительными и осторожными. На море ожидаются волны высотой 2-3 метра и более 3 метров в зонах штормов, на суше возможны наводнения и сходы грунта с холмов. Порывистый ветер с силой до 40 км/ч грозит падение деревьев и высотных конструкций.

В предупреждении пхукетского офиса Морского департамента от 31 августа также повторяются слова о том, что капитаны должны быть максимально осторожны и бдительны. Особое внимание должно уделяться наличию на борту спасательного оборудования, пассажиры должны быть в спасжилетах.

На пирсы направлены сотрудники Морского департамента, которым поставлена задача следить за соблюдением мер безопасности.

 

 

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