Штамм «омикрон» выявлен в Таиланде

Департамент медицинских наук (DMS) подтвердил обнаружение штамма коронавируса «омикрон» у трех человек, вернувшихся из-за границы и сдавших положительные тесты на COVID-19 по прибытию. Заявление было сделано 9 декабря.

Новости Пхукета

11 Декабря 2021, 09:00 AM

Аэропорт Suvarnabhumi. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Как отметил глава DMS Супакит Сирилак, специалисты провели у заболевших полное секвенирование генома и убедились, что заражены они новым штаммом «омикрон», пишет Bangkok Post.

Новый штамм был выявлен у вернувшегося из Испании 35-летнего американского бизнесмена и двух гражданок Таиланда в возрасте 46 и 36 лет, вернувшихся из Нигерии.

Доктор Сирилак отметил, что у специалистов возникли подозрения на «омикрон» после положительных тестов на COVID-19 у данных лиц. При этом глава DMS не указал, что именно заставило подозревать именно новый штамм.

Также специалисты должны провести проверку на «омикрон» в случае вернувшегося из Конго сотрудника ООН. Сейчас он находится в больнице с легкими симптомами COVID-19. При этом пациент был привит вакциной AstraZeneca.

«Высока вероятность, что его случай станет четвертым подтвержденным», – заявил доктор Сирилак.

Одновременно глава DMS поспешил успокоить жителей Таиланда и заявить, что локального распространения нового штамма внутри страны пока не зафиксировано. Во всех трех подтвержденных случаях речь идет о лицах в карантине.

Также господин Сирилак отметил, что сейчас особое внимание должно быть уделено нелегальным трудовым мигрантам, которые пересекают тайские границы без какого-либо эпидемиологического контроля.

«Как бы то ни было, независимо от штамма, универсальные меры по предотвращению распространения инфекции все еще важны», – добавил он.