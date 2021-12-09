Глава Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай и вице-губернатор провинции Пичет Панапонг заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» на Пхукете не выявлен, а все находящиеся на острове туристы из Африки сдали отрицательные анализы на COVID-19.

Новости Пхукета

9 Декабря 2021, 08:24 PM

Глава Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай. Фото: PR Phuket

В четверг, 9 декабря, полковник Сукчай подчеркнул, что почти все прибывшие из Африки провели на Пхукете уже более 14 дней, симптомов болезни из них никто не продемонстрировал. Остальные прибывшие также протестированы, результаты анализов отрицательные. Полковник Сукчай отметил, что данный итог является хорошей новостью.

«Жители Пхукета могут чувствовать себя более спокойно, равно как и желающие посетить остров тайские туристы. Они могут быть уверены, что Пхукет безопасен, а поездку на остров отменять не надо», – заявил глава Иммиграционного бюро.

В свою очередь вице-губернатор Панапонг обратил внимание на то, что число заражений на острове сокращается. В большинстве случаев речь идет о бессимптомных лицах или пациентах с легкими симптомами, находящимися в карантине после контактов с зараженных.

К так называемой «зеленой» группе заболевших (без симптомов или с легкими симптомами) относятся «свыше 90%» выявленных случаев. В зависимости от тяжести случаев заболевшие помещаются в медицинский карантин (в больнице или полевом госпитале), в изоляцию по месту проживания (в том числе, на дому) или в хоспители.

Локальные центры помощи лицам с коронавирусом – так называемые COVID Community Care Centres – продолжат работать минимум до конца декабря. Данное решение представляет собой меру предосторожности на случай нового роста выявляемых случаев заболевания.

Также господин Панапонг представил новую аббревиатуру для мер по защите от болезни – VUCA.

«DMHTTA все еще остается важным пакетом мер, таких как ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук. Новый пакет носит название VUCA, в котором V означает вакцинацию двумя дозами вакцины; U – универсальное предотвращение заболевания, что подразумевает дистанцирование от людей, которые кашляют или чихают; C – свободные от COVID-19 пространства, что означает меры для заведений по заботе о своих клиентах, включая регулярную уборку и ношение масок посетителями; A – означает АТК, то есть тестирование сотрудников при помощи экспресс-тестов на антитела каждые семь дней», – рассказал вице-губернатор Панапонг.

Говоря о прибывающих из Африки, господин Панапонг заявил что сожалеет о том, что они вынуждены проходить карантин, даже если приезжают не из восьми стран особого риска.

«Вы все еще можете приехать, но должны пройти карантин по прибытию», – заявил вице-губернатор.

Господин Панапонг особо упомянул группу из 130 человек, в отношении которых были опасения о наличии штамма «омикрон». Они отправились в Чианг-Май, так что сотрудники пхукетского офиса Минздрава (РРНО) связались с коллегами с севера и договорились о бесплатном ПЦР-тестировании прибывших.

Также в зоне особого внимания властей остаются заведения общепита. Вице-губернатор предупредил о продолжении инспеций, включая визиты полицейских в штатском.

«Участие в рейдах будут принимать представители окружных органов власти и полицейские в штатском. Мы будем смешиваться с посетителями и в случае необходимости выносить предупреждения операторам заведений или организаторам мероприятий. К популярным туристическим локациям, таким как Bangla Rd., это также относится», – заявил господин Панапонг.

Вице-губернатор заявил, что власти прилагают усилия к тому, чтобы ситуация была под контролем, но от владельцев бизнес также требуется проявление инициативы, «потому что правительство не способно вести мониторинг 24 часа в сутки».

«Операторы должны сами себя контролировать. Они согласились соблюдать меры эпидемиологической безопасности в соответствии с приказами по провинции, и сейчас ситуация становится лучше», – отметил господин Панапонг.

Вице-губернатор особо подчеркнул действующий запрет на танцы и близкое общение сотрудников с посетителями, когда первые подсаживаются за столики ко вторым.