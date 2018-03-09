Шоу Phuket RendezVous принесло сделок на 727 млн бат

Организаторы дебютного яхтенного шоу Phuket RendezVous, ставшего наследником выставки PIMEX, отчитались о непосредственных финансовых итогах мероприятия.

10 Марта 2018 10:00:00

Как заявил гендиректор проекта Гейл Берло, объем сделок на шоу превысил 23 млн долл. (727,7 млн бат) без учетах продаж, которые последовали или еще последуют после мероприятия. Сама выставка проходила в Royal Phuket Marina с 4 по 7 января.

Подводя итоги мероприятия, Гейл Берло отметил значительное количество «качественной» публики, собравшейся на выставке, и «хороший объем продаж на шоу с объемом транзакций свыше 23 млн долл., за которыми ожидаются и другие сделки».

«С дебютного мероприятия прошло полтора месяца, но мы до сих пор получаем позитивные отзывы и запросы, что доказывает большой успех Phuket RendezVous как среди участников, так и среди гостей», – заявил господин Берло.

«Мы можем подтвердить, что за четыре дня шоу были проданы восемь яхт, включая Azimut 64 Flybridge, Silvercraft 31 HT, Lagoon 450, Aquila 36 и Princess P62», – добавил господин Берло.

Гендиректор мероприятия отметил, что, по данным независимого аудита, мероприятие собрало более 6000 гостей из Азии и Европы, «что демонстрирует, что Пхукет по-настоящему является сердцем яхтинга в регионе».

«Вдобавок к позитивным отзывам гостей были приятно видеть значительное число зарубежных посетителей, на которых пришлось 73% от общего числа людей и 71% от объема сделок», – добавил он.

Согласно данным организаторов, на граждан России пришлось 23% от общего числа зарубежных посетителей, то есть россиянином был каждый четвертый иностранный гость яхтенной выставки. Для сравнения, доля всех стран АСЕАН вместе – 35%, всей Европы – 22%, Австралии и Новой Зеландии – 7%.

Следующее яхтенное мероприятие из серии RendezVous, по словам господина Берло, пройдет 10-13 мая в Пенанге. Выставку примет Straits Quay Marina. Газеты The Phuket News и «Новости Пхукета» выступают информационными спонсорами Phuket RendezVous.